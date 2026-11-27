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ACミランのルベン・アモリム監督が、ギリシャでのヨーロッパリーグ勝利後、試合終盤の騒動について謝罪した。チームの逆転劇よりも注目を集めたのは、ウイングのディエゴ・モレイラによる挑発的な行動だった。

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アモリム監督、モレイラの物議を醸す行動に言及

木曜夜の ミランのオリンピアコス戦4-2の勝利 後、アモリム監督は騒動の収拾に当たることになった。勝利を決定づける最後のゴールを決めたモレイラのパフォーマンスが、ホームのサポーターとギリシャ側のコーチングスタッフを強く憤慨させ、試合は緊迫した雰囲気の中で終了した。ウイングのモレイラは動かずに立ち、数秒間スタンドを見据えた。この行動は意図的な挑発と受け止められた。

若いウイングの行動を受け、オリンピアコスのジョタ・シウバとサリアカスがモレイラに詰め寄り、ピッチ上ですぐに一触即発の事態となった。4点目の後に示された無礼な態度をホーム側が問題視し、カライスカキス・スタジアムの雰囲気は試合終盤に険悪になった。『TuttoMercatoWeb』が伝えたところによると、アモリム監督は「二度と起こさせない。モレイラはプレーする若者だが、成長する必要がある。自分たちのファンに同じことをされたら、嫌だというのは分かっている。責任は私にある。ただ、彼に悪意はなかった。謝罪するが、彼に悪意はなかった」と述べた。TuttoMercatoWeb。

流れを変えたハッチンソン

騒動とは別に、この試合で際立った活躍を見せたのはオマリ・ハッチンソンだ。夏の移籍市場で獲得したクラブの期待に応えた。アモリム監督は自身だけが獲得を決めたという見方を否定し、ミランの補強はクラブ全体で進めるものだと強調した。元イプスウィッチ・タウンのハッチンソンは後半から途中出場して試合の流れを変え、チームを4-2の勝利へと導いた。

「クラブで何かをするときは、全員で決める。選手について誰かが賛成しなければ、別の選手に目を向ける。選手が加入するのは、全員がその選手を信じているからだ。ああした特徴を持つ選手が必要だった。才能が見えるときがある。ノッティンガムでは難しいシーズンを過ごしたが、イプスウィッチでは良いプレーをした。狭いスペースでのプレーが非常にうまい。特にこのユニフォームを着て、もっと力を発揮できる可能性がある。ボールを持ってのああした仕掛けを、もっと頻繁にできる」と監督は明かした。

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戦術変更と負傷への懸念

試合の流れを変えたのは いくつかの重要な戦術的判断 だったが、アモリム監督は逆転における自身の役割を控えめに語った。ゴンサロ・ラモスの交代には遠征してきたサポーターから疑問の声が上がったものの、監督は戦術的な判断ではなく、やむを得ない交代だったと説明。これを機にミランはより積極的な戦い方へと移り、慌ただしい後半にギリシャ側の守備を圧倒した。

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「私が試合を変えたわけではない。ラモスは痛みがあったから下がった。普通の交代だった。後半のオリンピアコスは非常にアグレッシブだった。私たちはやれると分かっていたし、後半には相手の厳しさが薄れるとも分かっていた。試合をもっとよく理解する必要がある。流れの変化には、あらゆることが関わっている。私よりもハッチンソンが試合を変えた。流れを変えたのは最初のゴールだ。4-2は素晴らしい結果だ。選手もスタッフも、勝利を信じていたと思う。全員に感謝している。今日は、私たちにはもっとできること、全員が必要なことを示した。そして、気持ちは備わっている」とアモリム監督は説明した。

トモリ復帰が守備に好影響

フィカヨ・トモリの復帰も、ミランの指揮官が語った大きな話題の一つだった。最近の負傷から回復したイングランド人DFは、それまでの試合展開で欠けていた落ち着きとスピードをもたらした。アモリム監督は、元チェルシーのトモリに対する見方が今季開幕時から大きく変わったと認めた。

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「全員を先発候補と考えていいと思う。今の彼にはスピードがあり、今はそれが重要だ。それに経験もある。ピッチに入れば自分の仕事をする。年齢は重要ではない。まだ大きく成長できるし、センターバックとして適応できる。シーズンの初めと比べて私の考えは変わった。そのことをありがたく思っている」とアモリム監督は締めくくった。