共有 GOALをGoogleでフォロー

ミランのルベン・アモリム監督は、古巣からDFゴンサロ・イナシオを獲得するとの見方を否定した。スポルティングCP主将のサン・シーロ移籍が取り沙汰されているが、指揮官は現在の守備陣で十分だと主張している。

広告

アモリム監督、古巣の主将獲得を否定

ミランの新監督に就任したアモリム監督は、来る1月の移籍市場でイナシオをセリエAに迎えるとの報道を早々に否定した。指揮官が25歳のセンターバックとの長年の関係を生かし、ミランの守備陣を強化するのではないかとの憶測が広がっていた。イナシオは欧州で最も安定したプレーを見せる若手DFの一人と評価されている。

アモリム監督は、リスボンでの成功を収めた在任期間中に育てたイナシオを高く評価しつつも、シーズン途中にスポルティングCPの主将を獲得することは、現段階ではミランの計画にないと明言した。「いや、それは事実ではない。ゴンサロは来ない」とアモリム監督は『Sport TV』に語った。これは『O Jogo』が伝えたもので、指揮官はさらに「彼は素晴らしい選手だ。一緒に仕事ができて光栄だった。我々には［ストラヒニャ・］パヴロヴィッチと［サンクン・］ディアワラがいる。ディアワラはフランス2部から来た若者だが、良いプレーをしている。我々は前に進み、ほかのポジションの選手について考えなければならない」と述べた。

獲得に伴う資金面の壁と契約状況

イナシオの獲得は、どのクラブにとっても資金面で容易ではない。 ポルトガル代表のイナシオは現在、スポルティングCPと契約を結んでおり 、契約期間は2030年まで。交渉を経ずに獲得を望むクラブは、6000万ユーロの契約解除金を支払う必要があるとみられる。この高額な設定により、圧倒的な条件のオファーが届かない限り、スポルティングCPは主将を引き留める上で有利な立場にある。

イナシオは今季ここまで15試合に出場して1得点を記録し、高い評価を受ける理由を示し続けている。守備の中心で安定したプレーを見せ、スポルティングCPが国内外の大会で競争力を維持する助けとなっている。アモリム監督が現在の選手層に満足していると表明する中、ミランがDFにこれほどの大金を投じれば、クラブのオーナー陣が重視する規律ある補強方針から外れることになる。

広告 広告

ミランの1月の補強方針

イナシオの獲得は見送られる見通しだが、ミランはシーズン後半に向けた戦力強化のため、冬の移籍市場でも動くと予想される。ただし、性急に選手を獲得するのではなく、クラブ首脳陣は慎重に検討した補強に重点を置く。レッドバード創業者のジェリー・カルディナーレ氏も先日、すべての動きに明確な意図があると強調した。

「規律を守らなければならない。無計画に動くわけにはいかない。私がオーナーである限り、移籍市場に参入するたびに勝利を目指す。それが方針だ。今年の初めにもそう言った。だから、1月であれ6月であれ、どの移籍市場でも動くなら、意味のある動きになる」とカルディナーレ氏は、冬の移籍の難しさについて語った。

ミラン、新たなフットボール部門責任者を迎える見通し

冬の移籍市場が近づく中、ミランは中盤の補強やサイドの選択肢に目を向けるとみられる。ただ、新戦力がサン・シーロに加わる前に、クラブは裏方の人事で大きな動きに踏み切ろうとしている。ミランはマルクス・クレシェ氏を迎える契約の最終段階にあり、詳細がまとまれば、新たなフットボール部門責任者として指揮を執る予定だ。