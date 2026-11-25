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その変化はあまりに大きい。2022年8月31日にファンドのレッドバードを通じてミランを買収したジェリー・カルディナーレと、ダービーを前にミラネッロの門で足を止め、集まった記者たちに語った人物が本当に同じ人なのか、疑問に思うことさえある。昨年5月25日、経営陣全員とアッレグリ監督を突然解任するまで、ミランのオーナーは長らくミラノの表舞台から姿を消していた。ミランのサポーターは皆、その物理的な不在を経営上の不在とも受け止めていた。オーナーは米国のオフィスに閉じこもり、クラブ運営に関心を示さず、実務をほぼ経営陣に委ねている。フルラーニが事実上の全権を握り、制約もなく100％任されている。そうした印象が広がっていた。

この極めてアメリカ的な運営は、内部対立や、滑稽なほどの反抗行為、さまざまなPR担当者から発信されたオーナーへの攻撃を招いた。成績も8位に終わったほか、シーズンの大半を上位2位以内で過ごしながら5位に沈んだ。カルディナーレは今年1月の時点で、現地にほとんど姿を見せなかったことが過ちだったと気づいていた。自らの計画や野心を説明するためにイタリアの報道陣と向き合ってこなかったことも同様だ。この4年間、カルディナーレはイタリアのメディアに対面で直接インタビューに応じたことが一度もなく、金融関連のイベントに際して外国の通信社に語るだけだった。

5月24日と25日は粛清と、再出発を目指す最初の話し合いの日となった。6月26日にはカーザ・ミランで、新経営陣による移籍市場に関する会議が開かれた。スポーツディレクターは置かず、CEOのカルヴェッリは財務とクラブの事業面により重点を置く。自ら移籍交渉を進めようとする思い上がりもない。

それ以来、カルディナーレはクラブの歴史やミランらしさ、クラブが象徴してきたものを思い起こさせる振る舞いに細心の注意を払っている。かつて名高い会長や監督、選手たちが通ったミラネッロの同じ広場で、オーナーが新監督アモリムを迎える姿には、クラブへの帰属を示す強い象徴的意味がある。偶然ではなく、細部まで練られたものだ。それ以降、クラブの戦略会議はホテルではなく、すべてカーザ・ミランの本部で行っている。よりイタリアに根差したクラブ運営を印象づけるためであり、オーナーが自分のクラブに客として訪れているように見えることを避けるためでもある。インテルとのダービーに勝った後には涙ぐむほど感動し、カメラの前ではいつも適切なタイミングで適切な言葉を発するオーナーになった。

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より頻繁に姿を見せるという最初の約束は、最低限の期待を上回る形で守られた。野心的な補強を行うという約束も同じだ。カルディナーレの方針は、2000万ユーロの選手を5人獲得する方が1億ユーロの選手を1人獲得するより良いというフルラーニの考えと完全に決別している。レッドバードのトップは1億7500万ユーロを投じたが、獲得したのはヒラ、ラモス、モレイラの3選手だ。1月と来夏にもこの取り組みを続けるという、明確で野心的な目標がある。エンドリッキやトレゾルディの名前はサポーターに夢を見せている。サポーターには夢を見ることも必要なのだ。

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3つ目の約束は、より強力で世界水準の経営チームをつくることだった。クレシェの加入は、その宣言を実行に移したものだ。カルディナーレは2026年11月の『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューで、「ベルルスコーニ2.0」とはシルヴィオ・ベルルスコーニと自分を直接比較する意味ではなく、クラブに深く永続的な変革をもたらすという意味だと説明し、ミランを決して売却しないという決意を改めて示した。ミラノでのスポーツとエンターテインメントへの投資をまとめる新持ち株会社、ミラン・スポーツ＆エンターテインメントの設立も、まさにその方向に沿ったものだ。

だからこそ、熱意と活力に満ちたレッドバードの新時代を「カルディナーレ2.0」と呼べる。サポーターの多くは、かつて特に強く反発していた人々も含め、カルディナーレへの見方を変えつつある。信頼関係を築こうとする意思が見えるからだ。時とともに失われていたミランらしさを取り戻そうとしている。ダービー前にミランのレジェンドたちと夕食を共にしたことも、具体的で成果のあった試みの一つだった。

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もちろん、この新たな共通の思いが実を結んだと言えるのは、スポーツ面で目標を達成したときだけだ。カルディナーレはセリエA優勝を重ね、チャンピオンズリーグでも再び輝かしい未来を築きたいと考えている。ただ、勝利はクラブが築くプロジェクトの結晶にすぎない。敗戦も含めて歩む道のりそのものを評価し、楽しむ必要がある。ミランのサポーターも、その過程を評価し始めている。

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