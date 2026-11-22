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ミランがフロジノーネに大勝した一戦の主役は、間違いなくアドリアン・ラビオだ。フランス人MFはピッチ上でチームをけん引するだけでなく、チーム全体を導く存在でもある。

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「公爵」という愛称をファンに提案したのは、ラビオ自身だ。レッジョ・エミリアでのサッスオーロ戦を引き分けた後、チーム全員にメンタリティーと集中力の面でもう一歩踏み込むよう呼びかけた。それ以降、ミランはギアを上げ、6試合で5勝を挙げている（唯一の敗戦は、かつてマルセイユに所属したラビオが負傷で欠場したボローニャ戦）。

最も顕著な改善が見られるのは、まさに精神面だ。粘り強く、妥協を許さないフロジノーネを相手に、ミランは見事な結束力と勝利への強い意欲を示した。マジーニのゴールにつながったチーム全体のミスから立て直しただけではない。直接のライバルたちの結果が生んだ重圧にも屈しなかった。パイレット主審の開始の笛が鳴る前に、コモ、ユヴェントス、ナポリ、ラツィオ、ローマがそろって勝利していたのだ。見事なものだ。

白熱した試合では美しい技術も光った。先制点につながったモドリッチの縦パスや、5点目でのプリシッチの柔らかなタッチだ。しかし、それ以外にもアモリムが胸を張れる場面が少なくとも4つある。

一つ目は、ヤシャリがミランでの初ゴールを決めた場面だ。ポルトガル人指揮官がジェジェミスのマーク役をバルテザーギからムサに変更した好判断もあった。

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二つ目は、長い待ち時間を経てゴールを決めたラモスの歓喜だ。リーグ戦3点目もサン・シーロで決めた。ポルトガル人FWは、敵陣のラスト3分の1でボールを受ける機会が増えるほど違いを生み出せる、という見方を裏付けた。

三つ目の場面は、文句なしにプリシッチのものだ。キャプテン・アメリカは契約更新後、スーパーパワーを取り戻した。自ら多くのゴールを決め、味方のゴールも生み出している。

そのアメリカ人選手と自然な連係を見せるのがモレイラだ。サッカー観を共有する2人は、息が合っている。かつてストラスブールに所属したモレイラがボールを持って走り出せば、サン・シーロの観客は総立ちになる。今のミランにとって重要な存在だ。技術の高さと安定したプレーにより、ディエゴは当然のように注目を集めている。