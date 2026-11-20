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ミランは再びアディダスのユニフォームを着る。アンチェロッティとともに勝利を重ね、本当に重要な欧州の舞台でも結果を残した時代と同じだ。契約は2028年夏に始まり、年間5000万を10シーズンにわたって受け取る。業界の水準や、近年のクラブの競技成績を考えれば、かなり驚くべき契約だ。

2018年に始まったプーマとの時代は、終わりを迎えようとしている。10年前、ミランはプーマと年間1400万の契約を結んだ。その後、2022年に契約を更新し、年間約3000万に増額された。年間5000万に迫るアディダスとの新契約は、ユニフォームの価値を大きく変え、クラブに新たな資金をもたらす。

アディダスはイタリア市場に主役として戻ることを望み、ミランに大きな期待を寄せている。過去の関係を踏まえても興味深い提携であり、エリートとしての未来を築くという野心もある。その実現のすべて、あるいは多くは、セリエAとチャンピオンズリーグの両方で主役を狙えるチームを作れるかにかかっている。

さらに、世界屈指のトップ選手が持つ実力と発信力をブランドに結びつけようとする意向も、ますます具体的になっている。そこで、ナポリの攻撃的MFスコット・マクトミネイがミランに加入する可能性をめぐる情報は、今後数カ月で現実味を増すかもしれない。元マンチェスター・ユナイテッドのマクトミネイは、世界でアディダスが契約する選手の中でも特に重要な一人だ。年間5000万を支払うドイツのブランド自身が、ナポリが認めれば、こうした動きを後押しする可能性がある。

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ここ数時間、ブルーノ・フェルナンデスのミラン移籍（ユヴェントス移籍も）が再び話題になっている。マンチェスター・ユナイテッドの主将は、何年も前に若手有望株としてイタリアを離れ、今はトップ選手として戻りたいと考えている。ポルトガル人選手の代理人事務所とカルディナーレ、アモリムの関係が非常に良好なことを踏まえても、候補の一人だ。

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最後に挙げるのはレアル・マドリーのエンドリッキ。候補としての重要度でも実現可能性でも、決して劣らない。ミランは彼を新プロジェクトの象徴の一人にする用意があり、レアル・マドリーの抵抗を崩すため、6000万にボーナスを加えたオファーを準備している。ミランとブラジル人スターの間に立ちはだかる最大の障害はモウリーニョだが、カルディナーレは諦めておらず、早ければ1月にも彼をミラネッロに迎えるため、できる限りのことをする構えだ。