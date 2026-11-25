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ミランにさらなる痛手だ。カマルダ、パブロヴィッチ、カマルダの欠場に加え、バルテザーギも離脱する。左サイドでプレーするバルテザーギは右脚の腱周囲炎により、遠征を欠場せざるを得ない。下部組織出身のバルテザーギはギリシャのチームとの一戦で先発が見込まれていただけに、大きな痛手だ。本人にとっても望ましくない離脱となった。直近のリーグ戦、フロジノーネ戦でのプレーを含め、期待に届かないパフォーマンスが続く難しい時期の負傷だからだ。

バルテザーギはここまでヨーロッパリーグの最初の4試合すべてで先発していた。アモリムは守備面より攻撃面を高く評価し、より高い位置のサイドで起用することもあった。リーグ戦ではここまで7試合に出場し、合計325分間プレーしている。

バルテザーギに代わってプレーするのはエストゥピニャンだ。評価を回復する大きなチャンスとなる。元ブライトンのエストゥピニャンが最後に先発したのは1カ月前、サン・シーロでのボローニャ戦だった。ミランはパッラディーノが率いる相手に2－4で敗れた。今季ここまでのセリエAで、ミランにとって唯一の敗戦でもある。

エストゥピニャンは立て直さなければならない。それも、1月の放出が最終決定する前に急ぐ必要がある。約2000万ユーロでブライトンからミランに加入したペルビスは、ミランというクラブになじめないままだ。昨季のインテルとのダービーで決勝ゴールを挙げた場面を除けば、パフォーマンスは常に不安定だった。

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アモリムは昨夏、成立目前だったアストン・ヴィラとの取引を破談にした責任を引き受けていた。エストゥピニャンを高く評価し、その技術的な特長が自身のサッカー哲学に合うと考えていたからだ。それから4カ月、その確信は薄れ、メンデスはすでに顧客を移籍市場で売り込むために動いている。だが、明日からミランでの新たな道が開けるかもしれない。