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ジョルジュ・メンデスがバルセロナに到着し、アレハンドロ・バルデと今後について話し合った。同選手にはイタリア行きを含む移籍の噂が相次いでいる。

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突然の出来事ではない。それでも、ジョルジュ・メンデスがバルセロナに降り立てば、街もカタルーニャのクラブの練習場周辺も、動きが止まらないまでも鈍くなる。『ムンド・デポルティーボ』も報じた通り、ポルトガル人の大物代理人は今日、担当選手たちに会うためバルセロナに到着した。

そして今回は、ラミン・ヤマルが話題の中心ではなかった。メンデスは市内中心部のレストランでスタッフと手短に昼食を取った後、すぐにアレハンドロ・バルデの自宅へ向かい、同選手の今後に向けた次の一手を検討し始めた。

フリック監督の下で出場機会はわずか：スペイン人サイドバックは年初からハンジ・フリック監督の下で5試合にしか出場しておらず、完全に控えの立場に置かれている。出場時間は計124分。ハーフタイムを超えてプレーしたのは、シャビ・エスパルトに代わって途中出場したクラシコの1度だけだ。また、10試合では90分間をベンチで過ごした。

1月にどうする？：バルセロナは同選手の退団を否定しておらず、代役となり得るサイドの万能選手を移籍市場で探っている。ユヴェントスのカンビアーゾも候補に残っている。レンタル移籍を認めることが解決の鍵になるかもしれない。2003年生まれのバルデは、一方ではバルセロナを離れたくないものの、再起に向けてより多くの出場機会を求めているためだ。

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獲得を狙うクラブ：メンデスとの面会では、移籍先候補の優先順位を決めることになる。これまでミラン、モナコ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、ベンフィカ、アストン・ヴィラが有力候補として盛んに報じられてきた。しかし『ムンド・デポルティーボ』や複数のスペインメディアによると、引き続き動向を注視する最も有力な2クラブはパリ・サンジェルマンとユヴェントス