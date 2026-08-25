ミランとチェルシーでの経験を経て、ンクンクが誘いを断りライプツィヒへ復帰

ドイツのライプツィヒは、元所属選手であるフランス人フォワード、クリストファー・エンクンクをイタリアのミランからレンタルで復帰させる手続きを正式に完了した。この合意には、28歳のこの選手を2800万ユーロで完全買い取りするオプションが含まれており、これに加えてレンタル料として300万ユーロが発生する。

この移籍により、フランス代表選手はクラブを離れてから3年を経て復帰することとなる。彼は2019年から2023年にかけて、ブンデスリーガで屈指の得点源かつゲームメーカーとして輝きを放っていた。エンクンクはライプツィヒでの第一期に172試合に出場し、70得点、56アシストを記録している。

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エンクンクはチームへの復帰について大きな喜びを表し、クラブ公式サイトへのコメントで次のように語った。「ライプツィヒに戻るチャンスが訪れたとき、私はそれを全力でつかみたいと思った。ここに戻ってこられて本当にうれしいし、チームにすぐさま貢献できるだけの高いフィジカルコンディションを備えている。レッドブル・アレーナで再びサポーターの前でプレーするのが待ちきれない」

一方、ライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファーは、この選手が復帰を強く望んだことを称賛し、次のように述べた。「クリストが再びライプツィヒでプレーしたいという明確な意志を示してくれたことに、私たちは大いに心を打たれた。ヨーロッパの強豪クラブが彼の獲得に関心を寄せていたにもかかわらず、彼は復帰を強く決意した。これは、彼がわがクラブに対して抱く特別で深い結びつきを物語っている」

このフランス人選手の復帰は、イングランドのチェルシー、イタリアのミランでのプロ経験を経てのものだ。エンクンクはウイング、攻撃的ミッドフィルダー、そして純粋なフォワードといったポジションをこなせる能力を持っており、前線において監督に多彩な戦術的選択肢をもたらすことが期待されている。