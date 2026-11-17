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現在と未来の才能に目を向けるミラン。レッドバードのトップでミランのオーナーを務めるジェリー・カルディナーレは、クラブが1月の移籍市場で積極的に動くと認めた。

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狙いは、ルベン・アモリムが率いるチームの強化だ。センターバックにはスポルティング・リスボンのイナシオを第一候補とし、中盤のサイドを担う選手に加え、退団するカマルダに代わる可能性が高いアタッカーの獲得を目指す。後者については、クラブ・ブルッヘのトレソルディが高額な移籍金を要する夢のターゲットで、レアル・マドリーのエンドリッキも野心的な候補に挙がっている。

大物や実績のある選手だけではない。ミランはスペインのセグンダ・ディビシオンに所属するレアル・オビエドでも、興味深い才能を見つけた。 2008年生まれのスペイン人で、トップ下やウイングでプレーするエンソ・ペレスだ。 今季のリーグ戦12試合で1得点を挙げており、そのゴールは宿敵スポルティング・ヒホンとのダービーで生まれた。

当初は毎試合ベンチからの出場だったが、次第に継続して出場機会を得るようになった。直近の5試合では先発し、うち直近の3試合は90分間フル出場している（スペインU-19代表に参加しているため、週末のジローナとのリーグ戦は欠場した）。

今季は上昇の一途をたどっている。1ゴール3アシストを記録し、レアル・オビエドの危険な攻撃のほとんどに絡んでいる印象だ。クラブは昨年7月、ペレスと2029年6月までの初のプロ契約を結んだ。11月9日までは契約解除条項に定められた金額が550万ユーロだったが、今やスペインから引き抜くには、それを大きく上回る額が必要となる。

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そして、彼が故郷と考えるオビエドから引き抜くことにもなる。ペレスはオビエド生まれで、ずっとオビエドのファンだ。フットサルをしていた頃からクラブの育成組織で育った。いずれは羽ばたかなければならないと分かっているが、今は所属チームのことだけを考えている。昨年11月9日にオビエドの指揮官に就任したラウールの下、チームをラ・リーガに復帰させたいと願っている。

マッテオ・モレットによると、前述の通り、ミランはペレスを注視しており、早ければ1月にも獲得を試みる可能性がある。 オビエドは残留を望んでいるが、好条件のオファーが届けば冬の移籍市場で放出する可能性もある。スペインや欧州の強豪も関心を寄せており、ここ数週間は複数のクラブが動向を追っている。その一つであるチェルシーは、若き才能を間近で視察するためオビエドを訪れた。オビエドは備えを万全にするため、契約解除条項に定める金額を10倍に引き上げる考えだ。