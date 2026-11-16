ミランが注目するQPRの逸材レオン・スカーレットとは？ クロシェが高評価

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ミランは17歳のウェールズ人選手を巡り、フランクフルトとの争奪戦に直面している。

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ミランは、レオン・スカーレットの成長に強い関心を寄せている。2009年生まれのウェールズ人ウインガーで、マルクス・クロシェが高く評価する有望株だ。このドイツ人幹部は2027年冬の移籍市場を見据えた最初の「補強」となる見込みで、テクニカルディレクターとしての仕事を始める。

QPRの逸材とフランクフルトとの争奪戦：注目を集めているのは、イングランドのチャンピオンシップに所属するQPRでプレーする17歳の攻撃的ウインガーだ。将来を見据え、すでにこの若手を追跡していると『Sky Sports News』が報じている。ただし、クロシェの古巣フランクフルトも獲得競争に加わった。両サイドでプレーできるウェールズ人の逸材は、この数カ月で飛躍的に成長し、現在はQPRで先発を務めている。

アーセナルからヨーロッパへ：スカーレットはチャンピオンシップで5試合に出場。技術力と複数の役割をこなせる能力によって、複数のスカウトの注目を集めている。2025年4月、実績豊富なアーセナルの下部組織を離れ、同じロンドンのクイーンズ・パーク・レンジャーズへ移籍。トップチームでの居場所をつかんだ。

ウェールズ代表とクロシェのミラン：まだ若いながら、すでにU-21ウェールズ代表にも名を連ねている。ミランにとっては、国際舞台で台頭する才能に目を向ける方針に沿った、将来を見据えて注視すべき選手だ。