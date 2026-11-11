ミランが決断。カマルダは1月にチームを離れる。ミラン側の要求と行き先候補

ミラン史上最高額で獲得したゴンサロ・ラモスに出場機会を阻まれたミランの逸材は、自身の成長につながるスポーツ面のプロジェクトを必要としている。そのためにまず必要なのは、継続して試合に出ることだ。起用面でのミスや肩の手術により、この2年間はそれがかなわなかった。

カルディナーレに促されたアモリムは夏、カマルダに十分な出場機会があると確信していた。しかし、実際にはそうならなかった。今こそ背番号73の成長につながる明確な決断を下す時だ。ここ数週間、ミランの経営陣は2008年生まれの才能の状況を検討し、現時点では1月にレンタル移籍させることが、彼のキャリアにとって最善だとの結論に至った。

完全移籍はなく、将来的な買取オプションも付けない。ミランがカマルダを放出するのは買取オプションなしのレンタルに限られる。代理人サイドはセリエA中位のチームを希望しているが、海外で経験を積む可能性も排除していない。カマルダにはモンツァが強い関心を示しており、ここ数日ではフロジノーネ行きの可能性も話題に上った。

カマルダへのオファーは確かにある。セリエBには、1月に彼を獲得するためなら手段を尽くしたいと考えるチームが多い。ピサ、カタンザーロ、ベネヴェント、エンポロが具体的な関心を示している。急ぐ必要はない。どのプロジェクトを選ぶかは、カマルダ本人、代理人、ミランが十分に話し合い、じっくりと決めることになる。

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成長のための6カ月を経て、より強く、成熟し、自分の力への自信を深めてミランに戻る。ミランでの将来が疑問視されたことは一度もない。カマルダはアモリム、カルディナーレ、チームメイトから全面的な信頼を得ている。