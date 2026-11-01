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ルベン・アモリムは、スクデット獲得がACミランの明確な目標である一方、その達成に必要な期間については現実的な見通しを持たなければならないと認めた。ポルトガル人指揮官はミランをライバルのインテルとの重要な一戦で勝利に導き、セリエAでの4連勝を飾った。

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スクデットへの野心について

アモリム監督は、大一番のデルビー・デッラ・マドンニーナで率いるミランがインテルを圧倒する姿を目にし、満足感を隠せなかった。だが、ダービー勝利の歓喜に包まれる中でも、すぐにタイトル争いへの期待を抑えた。オーナーのジェリー・カルディナーレ氏はクラブ首脳陣に明確な目標を示しているものの、ポルトガル人指揮官は、優勝できるチームを築くには時間がかかり、急ぐことはできないと考えている。新時代を迎えたクラブが現在歩んでいる道のりについて、ファンとメディアに率直な目を向けるよう求めた。

「カルディナーレ氏は私たちに目標を与えたが、大切なのはこうした試合に勝つことだ。1カ月や2カ月、あるいは1年で物事が変わるわけではない。時間はかかるが、今夜のような特別な夜も必要だ。この勝利で私たちの状況が変わるわけではない。スクデット？ 可能性はあるが、それがいつになるかは分からない。私たちは正直でなければならない。人々は愚かではない。このチームが良くなっていることを理解し、目にしている」とアモリム監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に語った。

ダービー勝利の鍵となった戦術的規律

ミランの指揮官は、特に週半ばの試合から準備期間が短かった中で、選手たちが見せた精神的な強さを称えた。アモリム監督は試合開始から選手たちが集中していたことを強調し、早い段階から良い結果を得られると感じていたことを示唆した。

「水曜日の試合の後だけに、特に重要だ。もっと盛大に祝いたかった。ボローニャ戦からほとんど休めない中で、選手たちが成し遂げたことを誇りに思う。うれしいし、誇らしい」と語った。

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「私はいつもチームが発するものを読み取ろうとしているが、最初から戦えるという感触があった。チームは集中し、落ち着いていた。だから私はずっと自信を持っていた」

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選手たちの活躍と守備の安定感

クリスチャン・プリシッチ、ルカ・モドリッチ、アドリアン・ラビオらの創造的なプレーが注目を集めた一方、アモリム監督はチーム全員の貢献を強調した。特に、最近出場機会を得た選手たちの守備での貢献を称え、チームを競争力のある集団にしているのは全員の努力だと力説した。マッテオ・ヒラのような選手を入れ替えながらも、組織としてのまとまりを維持できたことは、コーチ陣にとって大きな収穫だった。

「あの3人だけではない。パブロヴィッチやデ・ウィンター、そして彼らの試合への入り方を含め、チーム全体の集中力が気に入っている。ラビオ、プリシッチ、モレイラもいるが、全員がとても良かった」と述べた。

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ミランの選手たちの全面的な献身

記者会見では、監督と選手たちの関係についての質問も出た。アモリム監督は不和があるとの見方を退け、ピッチ上での働きぶりから選手たちの全面的な支持を感じていると語った。かつてスポルティングCPを率いた指揮官にとって、選手たちが全力を尽くすことこそ、公の場で全面的に支持し、守るための唯一の条件だという。

「彼らはすべてを尽くしている。それが私が彼らに求める唯一のことだ。だから、全力を尽くし続ける限り、私は常に彼らの側に立ち、彼らを守る。勝つ時もあれば、負ける時もある。悪いプレーをする時もあるが、彼らは懸命に取り組んでいる。選手たちが監督の側にいるかどうか？ 分からないが、私はそう感じている。確かなのは、私が選手たちを100％支持しているということだ。彼らはピッチ上ですべてを尽くしているのだから」とアモリム監督は締めくくった。