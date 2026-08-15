マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、新シーズン開幕に向けた最終調整の一環としてヴロツワフで行われた親善試合でミランに2-4で敗れた後、失望をあらわにし、チームが期待されたパフォーマンスを発揮できなかったこと、そして言い訳をする余地はないことを強調した。

キャリックは試合後、「MUTV」で語り、準備期間は全体的にはポジティブだったと述べつつも、ミラン戦の敗戦から学び、ミスの修正に取り組む必要があると力説した。とりわけ、新シーズンに向けて多くの選手がチームでの最初のプレー時間を得ている段階であることを指摘した。

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官はさらに、チームはミラン戦のパフォーマンスに失望していたと述べ、選手たちが見せたレベルの背景にはさまざまな理由があると説明しながらも、それを言い訳とみなすことは拒否し、根本的な事実はチームが求められる良い形でプレーできなかったことだと強調した。

マンチェスター・ユナイテッドは試合を力強く立ち上がり、開始からわずか100秒ほどでハリー・マグワイアがヘディングを決めて先制し、チームを前に進めた。しかしその後、サミュエル・チュクウェゼがミランの同点ゴールを決めた。

ユナイテッドは後半にパトリック・ドルグのゴールで再びリードを奪ったが、イタリアの同クラブはすぐに形勢を逆転させ、アルファジョ・シセ、続いてゴンサロ・ラモス、ルーベン・ロフタス=チークが立て続けに3ゴールを決め、ミランが4-2でこの対戦を制した。

ミラン戦の敗戦は、準備期間中にチームが戦った6試合の親善試合の中で、マンチェスター・ユナイテッドにとってわずか2度目の黒星である。この期間にはアトレティコ・マドリードへの勝利や、欧州王者パリ・サンジェルマンとの1-1の引き分けもあった。

この試合では、バルセロナへのレンタル期間が終了した後、マーカス・ラッシュフォードが2024年12月以来初めてマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームで出場に復帰した。キャリックは、シーズン開幕前にできるだけ多くの選手にプレー時間を得る機会を与えるため、試合中に行った6つの交代の中で彼を投入した。

キャリックは、これらのプレー時間が選手たちにとって有益なものになると強調したが、同時に、マンチェスター・ユナイテッドが強力なスカッドを擁していることが、公式戦の開幕に向けてコーチングスタッフに布陣や起用する選手について難しい決断を迫ることになると指摘した。

マンチェスター・ユナイテッドは8月22日にプレミアリーグでの戦いを開始し、昇格したばかりのハル・シティと対戦する。準備期間終了後の最初の公式戦であり、コーチングスタッフは本格的な競争の環境に入る前に、ミラン戦が明らかにした教訓を生かしたいと考えている。