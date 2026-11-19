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ミランがスコット・マクトミネイの獲得を夢見ている。スコットランド人MFはナポリとの合意にまだ至っていない。それどころか、高額な年俸要求により契約更新交渉は凍結されている。この停滞を利用したいと考えているのがミランだ。同クラブにはアディダスという頼もしい味方がいる。

QSによると、ジェリー・カルディナーレは今後の移籍市場で、アモリムとクラブ幹部が選手層の最大の弱点とみるポジションをさらに補強する構想を持っている。守備から攻撃、そして中盤までが対象だ。その中盤には、セリエAから大物が加わる可能性がある。

ナポリとの契約が2028年6月に満了するマクトミネイの去就は、ナポリにとって未解決の問題だ。スコットランド人MFの契約更新交渉は、クラブが過大とみなす年間700万の年俸要求と、デ・ラウレンティス率いるクラブの今後の計画を見極めたいという本人の意向から凍結されている。状況を注視しているのはレアル・マドリーとマンチェスター・ユナイテッド、そして前述のミランだ。

ミランには意外な味方もいる。この数週間で報じられたのが、アディダスとの契約合意だ。同社は2028-29シーズンから再びミランのユニフォームを手がけ、今後10シーズンで約5億ユーロをクラブにもたらす。つまり、ドイツ企業はミランに年間5000万ユーロを支払い、契約にはスポーツ面の成績に連動する追加条項も盛り込まれる。

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この転換により、カルディナーレ率いるミランはユヴェントスを抜き、スポーツ用品メーカーとのスポンサー契約額で首位に返り咲く。そして、アディダスの広告塔であり、同社を代表する顔の一人でもあるスコット・マクトミネイの加入は、まさにその契約に花を添えることになる。ミランとアディダスは知名度の高い広告塔を起用することで、この契約の価値をさらに高め、ピッチ内外で恩恵を得たい考えだ。