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ミランがフィルジル・ファン・ダイクに目をつけている。これは実際の関心であり、イタリアでもSportitaliaの報道によって裏付けられている。リヴァプールのセンターバックでオランダ代表の主将を務める同選手は、ミランにとって2027年夏の明確な獲得目標だ。その頃には、特に守備陣で多くの変化が起こる可能性がある。

2018年1月にサウサンプトンから7500万ポンド、当時の換算で8000万ユーロ超の移籍金でアンフィールドにやって来たファン・ダイクは、フローニンゲンとセルティックでもプレーした。経験豊富で、特にリーダーシップの面でチームを一段上へ引き上げられる選手と見られている。ただし、ミランでプレーする姿を見るには、いくつもの条件がかみ合わなければならない。

第一の条件は、リヴァプールを退団することだ。ファン・ダイクはこれまで、全公式戦で386試合に出場し、36ゴールを挙げている。契約を巡る状況は広く知られており、クラブ内外で大きな議論の的になっている。契約は2027年6月30日までで、現在は更新に向けて交渉中だ。本人は現時点で、ビートルズの街に残ることを望んでいる。1991年にブレダで生まれたファン・ダイクは、オランダ代表の合宿地でこう語った。「今は調子がいい。どうなるか見てみよう。焦ってはいない。これまでずっとやってきたことを続けたい」

リヴァプールは今のところ、まだ決断を下していない。交渉は続いており、焦点は新契約の期間と給与だ。リヴァプールは2028年までの1年間の延長に、さらに1年間のオプションを付ける案を提示。現在の給与は税引き前で約2100万ポンド、税引き後の額に換算すると1300万ユーロ超だが、提示額はそれを大幅に下回る見込みだ。

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イングランドでの報道によると、かつてサウサンプトンで主力を務めたファン・ダイクは、2029年までの契約を求めており、給与の大幅な引き下げには応じるつもりがない。ミランは今のところ状況を見守っている。選手の関係者には関心を伝えているが、ファン・ダイクの優先事項も把握している。リヴァプールとの合意に至らなければ、獲得を試み、正式な提案を提示する方針だ。35歳でも、そして来夏に36歳を迎えても、ファン・ダイクはチームの強みになれる。カルディナーレ、リヴァプールの背番号4の最大のファンとも言えるイブラヒモヴィッチ、そしてアモリムは、そう確信している。

守備陣の強化案はファン・ダイクだけではない。1月には、放出の可能性を認めているスポルティング・リスボンのポルトガル人センターバック、ゴンサロ・イナシオの獲得も試みる。交渉の出発点となる金額は4000万前後とみられる。イナシオの代理人はアモリムと同じで、ミランとの関係は非常に良好だ。連絡もかなり継続的に取られている。