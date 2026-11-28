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ミランの攻撃陣は1月の移籍市場で、必然的に小規模な刷新を迎える。ゴンサロ・ラモスに託した判断は、一定の成果を上げるにとどまっている。ポルトガル人FWはチームメートの力を引き出すうえで非常に有用だが、得点数はシーズン開幕時の期待に対して、いまだに少なすぎる。

フランチェスコ・カマルダも苦戦しており、ゴンサロ・ラモスと交代で起用、あるいは共存できる補強選手を攻撃陣に加える必要がある。オーナーのジェリー・カルディナーレも公言している理想の補強は、レアル・マドリーのエンドリッキだ。しかし、マッテオ・モレットによると、まもなく新スポーツディレクターに就任するクレシェは代替案の検討を始めており、アルノー・カリムエンドの名前が再び浮上している。

再浮上した名前：ミランは、コンゴ民主共和国にルーツを持つフランス人のカリムエンドがPSGからレンヌへ移籍した数シーズン前にも、同選手に目をつけていた。レンヌで大きく飛躍したが、移籍は実現しなかった。2002年生まれのFWにはノッティンガム・フォレストも関心を寄せ、リーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスの計34試合で18得点4アシストを記録した年に、約3000万ユーロで獲得した。

プレミアリーグでは輝けず：プレミアリーグへの適応は順調とは言えず、昨季前半は事実上ベンチで過ごした。得点はヨーロッパリーグの直近2試合で挙げた2点だけだった。そこで立て直しを図るため、1月に期限付き移籍で送り出されたが、今季復帰後も前年と似た状況にある。プレミアリーグでは5試合に出場し、プレー時間は合計わずか50分だ。1月に再び退団する可能性が浮かぶのは避けられない。

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クレシェはカリムエンドをよく知る：ただし、昨年1月の期限付き移籍先は、どこでもよかったわけではない。カリムエンドが加入したのはブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトで、完全に調子を取り戻した。センターフォワードに加え、左右両サイドでも再び先発を務め、19試合で6得点1アシストを記録。クラブの順位浮上に貢献した。



昨年1月にカリムエンドの獲得を決断した幹部こそ、マルクス・クレシェだった。まもなく正式にミランの新スポーツディレクターとなるクレシェは、すでにルベン・アモリムが率いるチームの陣容を整えるべく、移籍市場の検討を始めている。

期限付き移籍は可能、ヒメネスは戻らず：ノッティンガム・フォレストは再び期限付き移籍を認めるかもしれない。買い取りオプションをあらかじめ設定する形も考えられる。そうなればミランは、ゴンサロ・ラモスの力を損なうことなく、ピッチのほかのエリアでも起用できる攻撃の切り札を一度に手にできる。もちろん最優先はエンドリッキだが、代理人が移籍を求めてマドリードで行う働きかけが成功しなければ、カリムエンドという代替案が具体化する可能性がある。

一方、ポルトからサンティアゴ・ヒメネスがミラノに戻る選択肢は、実現しそうにない。フランチェスコ・ファリオーリの下でメキシコ人FWが目立った成果を残せていないにもかかわらず、ミランは期限付き移籍を打ち切るつもりがない。ファリオーリはヒメネスよりもサム・アゲオワと、同じく元ミランのアンドレ・シウヴァを優先している。徐々に万全のコンディションを取り戻しつつあるヒメネス自身も、現時点ではプライドからミラノ復帰を考えていない。ただ、この状況が続けば、本人が別の行き先を求めて再び移籍市場に出る可能性がある。