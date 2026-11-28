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ジョゼ・モウリーニョの拒否姿勢も、エンドリッキをミランに迎えるべく動くジェリー・カルディナーレをひるませていない。冬の移籍市場での獲得を目指し、実現しなければ来季に向けて動く。

レアル・マドリーのポルトガル人指揮官は、自分が決めるならシーズン途中に選手を一人も放出しないと繰り返している。ましてや、2006年生まれの若いブラジル人FWならなおさらだ。

エンドリッキはパルメイラスから4750万ユーロで加入し、2030年6月までの契約を結んだ。移籍は2024年夏だった。

それ以来、48試合で8ゴール2アシストを記録。今年1月から6月まで期限付き移籍したリヨンでは、21試合で8ゴールと同数のアシストを記録した。ローマと並んでミランの獲得希望リストの最上位にいるエンドリッキは現在、筋肉系の負傷で離脱している。

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エンドリッキの代理人事務所は、同じブラジル出身のヴィニシウスと同じ、ロック・ネイション・スポーツだ。

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『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、両者の将来は密接に結びついており、ヴィニシウスが移籍すれば、エンドリッキが去る可能性はゼロか、それに近くなる。

この点でミランにとっての朗報は、ヴィニシウスに1月の退団意思がないように見えることだ。昨年8月に契約を2032年まで延長し、年俸も手取りで2000万ユーロ超に増額されている。ドゥエとクヴァラツヘリアの負傷に見舞われているパリ・サンジェルマンへの移籍が噂されているものの、状況は変わらない。

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フロレンティーノ・ペレス会長が率いるクラブの幹部と、エンドリッキの代理人との会談が予定されている。代理人側はミランのオーナー陣とも非常に良好な関係にある。

ミランはエンドリッキにピッチ内外で中心的な役割を約束する用意があり、6000万ユーロにボーナスを加えた大型投資も辞さない。コモに移籍したニコ・パスのように、レアル・マドリーに買い戻し権を残すことも可能だ。

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ロック・ネイション・スポーツの関係者は、同社が代理人を務める2人が1月以降もそろってバルデベバスに残るのは難しいと考えている。ロドリゴは3月初めに負った重い膝の負傷から、遅くとも2027年初めには復帰する。そうなれば攻撃陣はさらに過密になる。エンドリッキのレアル・マドリーでの出場時間はここまでわずか160分で、9月から11月にかけてのブラジル代表での6試合、計248分を下回る。ムバッペ、ヴィニシウス、ディオマンデ、アルダ・ギュレル、ブラヒム・ディアス、エスピ、ベリンガムに加えてロドリゴもいる陣容では、出場機会を得るのはますます難しい。