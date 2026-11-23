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長く難航した交渉の末、サンティ・ヒメネスは８月31日、ミランからポルトへ１年間の期限付き移籍を果たした。契約には買い取りオプションが盛り込まれており、チャンピオンズリーグ出場権の獲得、一定の得点数と出場数に関する条件を満たした場合、約1800万ユーロにボーナス200万ユーロを加えた買い取り義務に変わる。

ポルトは当初、ベボテの愛称を持つヒメネスを、スペイン人ストライカーのサムが不在の間の穴埋めとして考えていた。しかし、アラベスに所属していたサムが予定より早く復帰したこともあり、ヒメネスはファリオーリ監督の序列で大きく後退した。イタリア人指揮官は、かつてファッソーネとミラベッリの時代のミランでプレーしたアンドレ・シウヴァを前線の中心として継続的に起用し、昨季の深刻なケガから万全の状態に戻るべく取り組むサムと交互に使っている。

現状、ヒメネスはポルトの攻撃陣で３番手だ。今季ここまでポルトガルリーグではわずか４試合に出場し、９月12日のカーザ・ピア戦でPKから挙げた１得点を記録。リーグカップでは１試合に出場し、10月28日のアカデミコ・ヴィゼウ戦で同じくPKによる決勝点を挙げた。タッサ・デ・ポルトガルでは１試合、チャンピオンズリーグでは３試合に出場し、ナポリに３－０で勝利した試合では１アシストを記録している。この滑り出しが今後を占うなら、ヒメネスのポルトでの挑戦は失敗に終わる恐れがある。

ヒメネスは、ミランで直面した苦境（昨季のセリエAでは０得点という厳しい数字を残した）から再起を図れるビッグクラブと考え、大きな意欲を持ってポルトの提案を受け入れた。しかし、メキシコ代表の招集に応じるための大西洋を越える渡航をめぐる度重なる行き違いと、万全にはほど遠いコンディションが、ポルトでの最初の時期に悪影響を及ぼし、この移籍の行方にも疑問を投げかけている。

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近く移籍担当者がメキシコ人FWの代理人ラファエラ・ピメンタと協議し、実力はありながら明らかに苦しんでいるストライカーのキャリアを立て直すため、どの道を選ぶべきかを共に検討する。期限付き移籍を打ち切ってミラネッロに戻る可能性も排除できないが、荷物を解くことなく再び移籍するかもしれない。ヒメネスはアモリム監督の構想に入っておらず、必要となれば、かつてフェイエノールトでプレーしたFWにより多くの出場機会が見込める新天地を探すことになる。