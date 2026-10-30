インテル・ミランのルーマニア人指揮官クリスティアン・キヴ監督は、宿敵ミランとの「デルビー・デッラ・マドニーナ」を戦うことは常に選手たちにとって特別なモチベーションになると認めつつ、同時に、リーグはまだ序盤であるため、この一戦の結果が優勝争いにおいて「決定的」になることはないと強調した。

首位を走るインテルは、今季ミラノの両雄が激突する最初のダービーとして、明日土曜日にミランの地へ乗り込む。ネラッズーリは昨季リーグとカップの2冠を達成したものの、（2025-2026）シーズンはミランに対して明らかに苦しみ、リーグでの2試合をいずれも落としている。インテルのダービーにおける直近の勝利は2024年4月までさかのぼり、ロッソネリとの直近7試合では勝利から見放されている（5敗2分け）。

本日金曜に開かれた記者会見でキヴは、この大一番を戦うにあたって選手たちには何ら追加の動機づけは必要ないと断言し、「フットボール・イタリア」が伝えたところによると、こう語った。「彼らは準備ができているし、これがダービーだという事実をよく分かっている。こうした試合でプレーすることは常に特別なモチベーションになる。ここでは順位表など重要ではないし、何の意味も持たない」。

対戦相手ミランへの評価と、今季の彼らの試合序盤の速さについて取り沙汰されていることについて、キヴはこう説明した。「すべては完全なバランスの問題だ。フィジカル面でもメンタル面でもそうであり、特定の決断を下す適切なタイミングをよく見極めなければならない。我々はミランの強みと、彼らがどのように我々を苦しめ得るかを知っている。彼らは高い技術的クオリティを備えたチームであり、我々はまとまりとライン間の距離を保ち、深さをカバーする準備をしておかなければならない」。

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ミランとの直近7試合で勝利を挙げられていないことを受けた「尊厳と誇りを取り戻したい」という思いについて問われると、キヴはこう言い切った。「これを通常のリーグ戦として捉えなければならない。これまで示してきたもので満足することはできず、可能な限り最高の自分たちでなければならない。直近7度のダービーで勝てていないなら、我々自身も見つめ直す必要がある。昨季のファーストレグでも起きたように、細部や決定的な局面が彼らに味方してきた。我々はより大きな犠牲を払わなければならない」。

宿敵が優位にあるにもかかわらず、キヴは、ミランに1試合敗れることが昨季同様に今季のインテルの物語を決定づけることはないと強調し、こう付け加えた。「昨季から学んだ教訓は、ダービーは決定的ではないということだ。これはいつも通りセリエAにおける大一番であり、懸かっているのはわずか勝ち点3だけだ」。

さらにこう続けた。「昨季、ミランがファーストレグに勝ち、その後みなが優勝争いが再び過熱したと思ったときに、ローマでラツィオに敗れたことを歴史が思い出させてくれる。我々はまだシーズンの第10節にいるだけだ。もちろん、誇りや決意、サポーターを喜ばせることなど、ほかにも作用する要素はある。勝てなければ事がうまく運ばないことは分かっているだろう」。

インテルの監督はこう続けた。「ダービーには優勝候補など存在しない。そこには大きな欲求と野心があり、求められるエネルギーと動機を見つけ出さなければならない。プレッシャーは全員の肩にかかっているが、それについて考えすぎることはできない。ただ正しいやり方で物事を行うだけだ」。

両雄が最近明らかにした新スタジアムの計画についての見解と、そのスタジアムの開場までその職にとどまると見込んでいるかについて、キヴは笑いながらこう答えた。「言うことには気をつけなければならないね。私は刷新に賛成だ。世界は前へと進んでいる。だがその一方で寂しさも感じる。私はサン・シーロで選手として多くのものを捧げてきた。しかし人生は続くし、それを受け入れなければならない。未来は少し恐ろしく見えるかもしれないが、慣れさえすれば幸せをもたらしてくれるだろう」。

新スタジアムへ移る際にも自分がインテルの監督であると考えているか問われると、彼はこう答えた。「何も言うまい。まだこれから4年もある。これだけの年数、同じ場所にとどまるのは難しいが、スポーツ文化が変われば、あるいは実現するかもしれない」。