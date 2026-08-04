ファッションの都であるイタリアの都市ミラノの街頭に、火曜日、数千人が集まり、先週、病との激しい闘いの末に66歳でこの世を去ったミランの伝説的ディフェンダーで元主将のフランコ・バレージの葬儀に参列した。

ミラノ中心部にある歴史あるサンタンブロージョ聖堂では、荘厳な葬儀が執り行われ、イタリアと世界のサッカー界のレジェンドたちが数多く参列。世界で最も人気を誇るこの競技の歴史において、故人が持つ特別な地位を映し出す光景となった。

不滅のレジェンド

バレージは世界のサッカー史上最も偉大なディフェンダーの一人とされ、15シーズン連続でキャプテンマークを巻いてミランを率いた。ロッソネリのユニフォームで公式戦719試合に出場し、33得点を記録するなど、栄光とタイトルに彩られたキャリアを送った。

故人であるイタリアの守備の要はミランで18のタイトルを獲得。その内訳はセリエA優勝6回、チャンピオンズリーグ優勝3回、イタリア・スーパーカップ4回、ヨーロッパ・スーパーカップ3回、加えてクラブワールドカップ2回である。

国際舞台では、バレージはイタリア代表として国際試合81試合に出場し、スペインで開催された1982年ワールドカップを制した黄金のメンバーの一員でもあった。

特別な栄誉とサッカースターたちの参列

その並外れたキャリアをたたえ、ミランは2020年にバレージをクラブの名誉会長に任命。さらに、現役引退後には背番号6を永久欠番とした。これはロッソネリのサポーターの心における彼の特別な地位を映し出す、まれな措置であった。

葬儀には、イタリアと世界のサッカー界のレジェンドたちが数多く参列し、注目を集めた。その中には、ミランのもう一人の伝説パオロ・マルディーニ、オランダのマルコ・ファン・バステン、オランダのクラレンス・セードルフ、イタリアのロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・コスタクルタらがおり、サッカー界のスターたちの世代を超えて集う感動的な光景となった。

ミランの現チームは新シーズンに向けたプレシーズンツアーでオーストラリアに滞在していたが、ツアーに参加していないトップチームの一部の選手が葬儀に参列した。その中にはアメリカ人フォワードのクリスティアン・プリシッチもおり、弔意を表すことに努めた。

ミランは、来る水曜日に伝統的なライバルであるインテル・ミランとの親善試合に臨む前に、この由緒あるクラブの歴史における最も偉大な象徴の一人である故主将を追悼する予定である。