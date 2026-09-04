1年あまり前、マティス・テルがバイエルンのファンに別れを告げたとき、彼は強い感情をあらわにしていた。クラブのことを「愛する人」と表現し、今はその相手に別れを告げなければならないと語った。この偉大なクラブのためにピッチに立てた一分一分を「愛していた」とし、ミュンヘンは「いつまでも自分の心の中にある」とも話していた。

テルのバイエルン愛は、決して唐突なものではなかった。ドイツ記録王者は2022年、当時まだ17歳だったこの選手をスタッド・レンヌから獲得するために2000万ユーロを投じた。極めて大きな信頼の表れである一方で、それは非常に才能豊かではあっても、まだ血気盛んな若きストライカーに莫大なプレッシャーをかけるものでもあった。だが、彼はそれに耐え抜いた。

このフランス人選手はスター軍団の中で非常に使い勝手のいいジョーカーとして地位を築き、すぐにファンの人気者となった。1年目はブンデスリーガとDFBポカールで約450分の出場で6得点。翌年には「わずか」公式戦1226分で10得点6アシストまで伸ばしていた。

コンパニ就任後のバイエルンで居場所を失ったマティス・テル

テルには確かに未来があるように見えた。しかし新指揮官ヴァンサン・コンパニの下で冬までに公式戦14試合、出場時間458分、得点関与ゼロという結果に終わると、何かを変えなければならなかった。テルはこの決断に長く葛藤し、12月の時点ではコンパニやスポーツ担当取締役マックス・エーベルらバイエルン首脳に対し、ポジションを勝ち取りたいのであってレンタル移籍は望まないという意向を示していた。

エーベルとコンパニはフランス人FWにレンタル移籍をかなり強く勧めていたものの、不振に苦しむ若手の判断を受け入れた。だが1月末、テルは考えを変え、エーベルはその変化を完全には快く思っていなかった。

「解決策が見つかるかどうか見てみよう。時間はない」と、やや苛立った様子のエーベルは語った。テルがチャンピオンズリーグのスロヴァン・ブラチスラヴァ戦後、まだ何一つ正式な話がまとまっていないにもかかわらず、大げさな身ぶりを交えながら一種の花道のような形でバイエルンファンに別れを告げてから、ほんの数分後のことだった。

それでも、その冷たい1月の夜に繰り広げられた光景は胸を打つものだった。当時19歳のフランス人は、チームメート全員がすでにロッカールームへ引き上げた後、たった1人でアリアンツ・アレーナのピッチを歩いた。テルは拍手し、手を振り、また拍手した。そして再び南スタンドへ向かった。そこで何人かのファンとハイタッチを交わし、写真撮影に応じ、少し言葉を交わした。上半身裸でフェンスにぶら下がっていたファンに、自分のジャケットを手渡す場面もあった。

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バイエルンからトッテナムへ移籍したマティス・テル、加入直後から批判の的に

そのときエーベルがまだ探していた「解決策」は、数日後、長い駆け引きの末にトッテナム・ホットスパーへのレンタル移籍という形で明らかになった。短期的な移籍の対価として、スパーズはバイエルンに1000万ユーロを支払ったとされる。当時のロンドンのクラブは深刻な危機にあり、リーグ15位に低迷。足首の手術によりそれ以前にシーズン前半戦全体を欠場していたエースFWドミニク・ソランケの代替を切実に求めていた。

バイエルンの希望とは異なり、スパーズとは買い取り義務ではなく6000万ユーロという高額の買い取りオプションで合意した。これも、バイエルン復帰への道を残し、自ら長期的な将来を決めたいと望んでいたテルの強い意向によるものだったという。

だが、なおも低迷するスパーズで、テルは加入後に苦しんだ。FAカップのデビュー戦で得点を挙げたものの、トッテナムはその試合で早々に敗退。その後には長い不振が続いた。再び得点したのは4月、途中出場からのゴールだった。それ以前にはすでにThe StandardやThe Sunから「絶望的に非効率」「期待外れ」と烙印を押されていた。

期待外れだったのは、その後のシーズンでスパーズが長い期間にわたって見せた戦いぶりも同じだった。降格したレスター、イプスウィッチ、サウサンプトンの3クラブがさらにひどかったからこそ、チャンピオンシップ降格という惨事だけは避けられた。それでも最後には、ヨーロッパリーグ決勝で思いがけないハッピーエンドを手にした。当時すでに機能不全で、攻撃面でも迫力を欠いていたチームが、チャンピオンシップではなく突如としてチャンピオンズリーグを戦うことになったのだ。

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振り返れば、バイエルンにとってマティス・テルは見事な移籍ビジネスだった

そして、実際にはテルがそこにほとんど関与していなかったにもかかわらず（ELの決勝トーナメント全体で無得点、出場時間もわずか209分）、昨夏スパーズはバイエルンとこのフランスU-21代表の完全移籍で合意した。ミュンヘンではミカエル・オリーズの圧巻のデビューシーズンとルイス・ディアス加入によって、テルの出場機会の見通しは最小限にまで縮小していた。レコードマイスターはさらに3500万ユーロを受け取り、結果的に見れば実に優れた取引を成立させたことになる。

というのも、ロンドンでの2年目となったシーズンでも、テルは完全には定着できなかったからだ。公式戦37試合で4得点という物足りない数字も、文脈の中で見る必要がある。なぜならスパーズはテルの最初の半年間よりもさらに衝撃的な姿をさらしていたからだ。トッテナムは最終節でようやく残留を決める有様で、その過程でトーマス・フランク、イゴール・トゥドールという2人の監督を使い潰した。最終的にスパーズの流れを好転させたのは、血気盛んなロベルト・デ・ゼルビの到着だった。

狂乱の補強夏を過ごすトッテナム・ホットスパー、より多く使ったのはチェルシーだけ

プレミアリーグでの2シーズンにわたる壊滅的な結果への答えとして、この夏には信じがたい補強攻勢が続いた。中盤のセンターは新加入のサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデスにより、ほぼ2億2000万ユーロを投じて完全に作り替えられた。さらにマンチェスター・シティからは、テルの新たなライバルとしてサヴィーニョとオマル・マルムシュが加入。サヴィーニョには実に8700万ユーロ、マルムシュは5500万～6000万ユーロの買い取り義務付きレンタルだった。加えて、チェルシーからのレンタルでミハイロ・ムドリクという新たな攻撃戦力も加わった。

スパーズはこの夏ここまでで3億5400万ユーロを投じており、世界全体でもこれを上回るのは、常に移籍に取りつかれているマンチェスター・シティ（5億2600万ユーロ）とチェルシーFC（4億600万ユーロ）だけだ。だが、こうした豪勢な投資の見返りは今のところ限られている。別の言い方をすれば、スパーズではリーグ戦わずか2試合で、すでにまた火の手が上がっている。

というのも、多額を投じて再編したこの攻撃陣は、リーグカップ2回戦のチャールトン・アスレティック戦での5-1大勝を別にすれば、プレミアリーグではちょうど0得点。守備陣もまた、特に開幕戦のブレントフォード戦（0-3）で、あらためて衝撃的な姿をさらしたからだ。

不運な場面の後、マティス・テルは自軍ファンから嘲笑される

そして、それは一部にとってテルにも当てはまる。21歳の彼は、目立つ新戦力たちが加わったにもかかわらず、依然としてデ・ゼルビの下で左ウイングの定位置を確保している。だが今季もまた、早い段階での成功体験には恵まれていない。むしろ逆だ。週末のニューカッスル・ユナイテッド戦での0-2敗戦では、テルは笑いものにまでなった。0-1の68分、絶好の位置でのFKを蹴ろうとした際に少し足を滑らせ、ボールを完全な彼方へと打ち込んでしまったのだ。

その直後、怒り心頭でほとんど絶望したように、彼はピッチを叩いた。その後、チームメートが駆け寄って起こし、励ました。一方でスタンドからは、自軍ファンによる嘲るような拍手とブーイングが飛んだ。そしてそのわずか後、彼は交代を命じられた。元スパーズのジェイミー・オハラ（トッテナムで56試合7得点5アシスト）は、この場面を象徴的なシーンだと評した。

「自分がこれまで見た中でも最悪のFKのひとつだ」と、試合中のtalkSPORTでのライブリアクションで痛烈に語った。「彼は単純に十分なレベルにない。どうしてみんな、まともな選手みたいに振る舞うのか分からない。まったくひどい！」

だが、批判の対象はテルだけではなかった。例えば、ペドロ・ポロが右ウイングで起用されたことを理由にデ・ゼルビを批判し、またリーグカップで20分しかプレーできず筋肉の不調で休養を余儀なくされたサヴィーニョにも言及した。

それでも、批判の中心に再び立たされたのは期待を裏切るテルだった。6度のデュエルのうち勝ったのはわずか1回、ドリブル成功もゼロ。イングランドでは、テルを早急に売却し、代役を確保すべきだという声がすでに大きくなっている。ただ、デ・ゼルビ監督はどうやらそうは考えていないようだ。

このイタリア人指揮官は、競争が激化したにもかかわらず、テルを戦力として計算していることを明確に伝えたという。だが、テルもそこまで安泰ではないようだ。というのも、最近になってトッテナムは移籍市場でコーディ・ガクポにアプローチしたものの、リヴァプールのこの選手には断られたとされている。一方でオランダ代表FWはマンチェスター・シティ行きに同意したとも伝えられている。

一方で、テルに対する疑問符はますます大きくなっている。果たして彼に、トッテナムのような本来はビッグクラブで結果を残せるだけのレベルが本当にあるのか。もしそれを近いうちに証明できなければ、冬にはまた別れの言葉を口にしなければならないかもしれない。ただ、そのときの言葉が、かつてのバイエルンでのように感情的なものになるかどうかは分からない。

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マティス・テル：バイエルン、スタッド・レンヌ、トッテナムでの成績とスタッツ

クラブ 試合数 得点 アシスト 出場時間 FCバイエルン 83 16 7 2,464 トッテナム・ホットスパー 61 7 4 3,181 スタッド・レンヌ 10 - - 81







