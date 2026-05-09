ミヒール・クラマー、ウィレムII対RKC戦後に号泣：「もう終わりだ、本当に」

RKCワールウェイクは「ケウケン・カンピオン」プレーオフの2試合制でヴィレムIIに敗れ、ミヒール・クラマーの現役生活も終わった。37歳のストライカーは試合後、感情をこらえるのに苦労していた。

試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、頭の中はさまざまな思いでいっぱいになった。これがキャリアの終わりだと、最後の笛が鳴った瞬間に突然身に染みた」とESPNに語った。

さらに93分のハリー（クスター）のチャンスも頭によぎった。突然、キャリアに幕が下りる。だから感情が溢れ出たんだ」とクラマーは語った。

「頭の中はいろんな考えでいっぱいだった。正直、こんな終わり方になるとは思っていなかった。感情に圧倒されたよ。本当に終わったんだ。でも、それでいい。涙を流したことを恥じていない。これは僕にとって誇りだからだ。」

「素晴らしいキャリアだった。あと2週間続けたかったが、今振り返れば、どこから来て何を得たのかが分かり、誇りしかない。」

「両親や妹、子どもたち、そして最初から支えてくれたすべての人に誇りを感じる」

「この道のりを歩めたことに感謝している。浮き沈みもあったが、彼らはいつもそばにいてくれた。とても特別で、素晴らしい。これで終わりだ」と締めくくった。