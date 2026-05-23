ミヒール・クラマーがフェイエノールトのスポーツ政策を担当していれば、エクセルシオールのデレンシリ・サンチェス・フェルナンデスを獲得していたと、元ストライカーがFCラインモンドで語った。

フェイエノールトは来夏、アニス・ハジ・ムッサを放出する見込みで、24歳のウイングは2年間の活躍で多額の移籍金を残すとされる。

クラマーはハジ・ムッサの後継者探しに時間はかからないと語り、「もし彼が移籍するなら、迷わずエクセルシオールのサンチェス・フェルナンデスを獲得するべきだ。彼はフェイエノールトで力を発揮できる」と続けた。

「ここ数週間でパフォーマンスが向上した。それ以前は物足りなかったが、1対1の強さ、スピード、クロスは高いレベルにある」とクラマーは語る。

得点王として現役を引退したクラマーは、サンチェス・フェルナンデスに大きな期待を寄せる。「実際、ハジ・ムッサが持つ資質のすべてを、彼も兼ね備えている」と語り、さらに「ディフェンダーの背後への走り込みや前線への攻撃参加の意欲でも、彼も同じレベルにある」と続けた。

だがジャーナリストのデニス・ファン・エールセルは懐疑的だ。「基準はもっと高くすべきだ。昨季はウイングの攻撃が機能しなかった」。

「CL出場なら、もっとレベルを上げるべきだ。補強としては悪くないが、ウイングのベースはこれより高くすべきだ」とクラブウォッチャーは語る。

transfermarktによると、24歳のサンチェス・フェルナンデスの市場価値はわずか60万ユーロ。エールディヴィジ33試合で6ゴール3アシストを記録している。