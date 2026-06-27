ミヒール・クラマーはオランダ代表の「ちっぽけなクズ」に心底腹を立てている。

ミヒール・クラマーは番組『デ・オランジェゾマー』でウォウト・ヴェグホルストを「ちっぽけなクズ」と批判した。今夏現役を引退し、W杯では解説を務める元ストライカーは、まず「彼のキャリアには敬意がある」と前置きした。

クラーマーはまず「彼のキャリアには敬意を持っている」と慎重に語った。しかし司会のヘレーネ・ヘンドリクスが「丁寧ですね」と促すと、彼は口調を強めた。

「確かに、彼には少しクラゲっぽいところがある」とクラマー。理由を聞かれると、「彼の振る舞いだ。彼がエメンにいた頃、私も対戦した。当時、彼は試合前に聖書を読んだり、地下通路で顔に水をかけたり、大声で叫んだりしなかった」と説明した。

「繰り返しますが、人は成長します。誤解しないでほしい。ただ、時々、少し作りすぎているように感じるんです。彼と面識はないので、実際どうかは分かりません。外から見ていると、たまに大げさに映ることがあるんです。それ自体は構わないんですが、たまにイライラすることもあります。」

クラーマーは、ヴェグホルストを個人的に知る人々と話していると明かし、彼らが同じ意見だと笑って語った。

なお、土曜日にヴェグホルストが2シーズン過ごしたアヤックスを退団し、フリーでFCトゥエンテへ移籍することが発表された。33歳のストライカーは2028年半ばまでの契約を結び、W杯後にエンスヘデへ合流する予定だ。

ヴェグホルストはFCトゥウェンテの公式チャンネルで「特別な移籍」と語り、育った地域に戻れたことで「一巡した」と述べた。

アヤックスでの2年間は公式戦65試合で20ゴール6アシストだった。