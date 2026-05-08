ミヒール・クラマーの率直な発言が波紋を呼んでいる。

金曜日、Rijnmondスポーツ番組に登場したミヒール・クラマーは、RKCワールウェイク退団を表明。試合で相手を弱めるため、故意に警告を誘う行為をすると明かした。

「相手にレッドカードを出させられるなら、喜んでそうする」と語った。司会のバート・ノレスは、土曜のウィレムIIとのプレーオフでも同じことが起こり得ると指摘した。

「それもサッカーの一部だ」とクラマー。「スポーツマンシップに反するかもしれないが、構わない。何度もやってきた。これもサッカーだ。」

37歳のフォワードは続ける。「チームのためならなぜやらない？勝つチャンスが増えるならなぜやらない？」と自問した。

ジャーナリストのウェッセル・ペニングは驚いた様子でこう語った。「本気なのかは疑問だ。挑発しているように見える」。

「サッカーは素晴らしいスポーツだ。なぜ相手にレッドカードを出させようとするのか」とペニングが言うと、クラマーは即座に遮った。「チームに有利だからだ。多少汚くても、勝つチャンスが増えればやるよ」。

最後にペニングが「その姿勢でイメージが傷ついても？」と尋ねると、クラマーは「もちろん。でも気にしない。これが俺だから」と答えた。