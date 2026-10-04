ミヒール・クラマーが『Vandaag Inside』で、2017年12月のコロッケパン騒動を振り返った。すでに現役を引退しているこのFWは、その件で1000ユーロの罰金を科された一方で、スヌースの使用はプロサッカー界で黙認されていることに驚きを示した。

Vandaag Insideでは、2017年12月21日の一件が振り返られた。当時、フェイエノールトとヘラクレス・アルメロのカップ戦で、途中出場のクラマーがハーフタイムにコロッケパンを食べている様子をカメラが捉えていた。

「キャスパー・ファン・エイク（クラブドクター、編集部注）は、いつも病院からフェイエノールトのすべてのホームゲームに来ていた。僕らはいつも4時間前には来ていて、彼はだいたい1時間半前に来ていた」とクラマーは語った。

「だからハーフタイムにはいつも、コロッケパンとヘルシー、それにフリカンデルが用意されていた。だから、そこにパンがあるのは分かっていたんだ。それで、そのあと用具部屋で少しくだらない話をしていて、僕は普通に一緒にパンを食べていただけだった」

この件でクラマーには、当時のテクニカルディレクター、マルティン・ファン・ヘールから1000ユーロの罰金が科された。「ああ、かなり高いよ」と、彼はその少し後にIn de Wandelgangenで語っている。「最初はグリルソーセージのパンだと言ったんだ。マルティンはそれなら気にしていなかった。でも、そのあと考え直して、午前10時にオフィスに来るよう言われた」

司会のウィルフレート・ヘネーは、それがトップスポーツの一部だと指摘した。するとクラマーはこう返した。「ああ、トップスポーツね。でもウィルフレート、あのタバコは知ってるだろ？ スヌースのことだよ」 それはニコチンまたはタバコの入った小さな袋で、上唇の下の歯茎に当てて入れることができる。

「でも、あれはコロッケパンよりずっとひどいだろ。なのに、うちのロッカールームではみんな使っていた。今でもそうだよ。みんなやっている。すごく落ち着くんだ。でも、体に悪いんじゃないの？」とクラマーは締めくくった。