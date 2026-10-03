ミヒール・クラマーが金曜夜、Vandaag Insideで注目の場面を生んだ。元サッカー選手のクラマーは放送中、司会のウィルフレッド・ヘネーとぶつかった。

VIの恒例企画のひとつが「クークーク」で、新たなゲストがカメラに顔をぐっと近づけるというものだ。クラマーもヘネーからクークークをやるよう促されたが、本人はそれに断固として応じようとしなかった。

「そういえば、まだあれを忘れていたね。クークークだ。もう準備はいい？」とヘネーはクラマーに問いかける。「クークーク？」と元サッカー選手は反応し、ヘネーはクラマーがそれを知らないことに驚く。「いや、もちろん知ってるよ。落ち着いて」と、その後クラマーは念を押した。

その後、クラマーがカメラに顔を向けるのを拒否すると、ヘネーは驚きを見せる。「大丈夫か？ クークークなんてやるわけないだろ？ 頭おかしいんじゃないのか？」とクラマーは語った。

ヘネーがなおも説得しようとする一方で、ヨハン・デルクセンはその行動を大いに評価した。「彼のそういうところは本当に高く評価しているよ！ ずっと期待していたんだ、いつか誰かが『そのクークークなんてくそくらえだ』と言ってくれることをね」

「ボリス・ベッカー、リヒャルト・クライチェク、アヌーク……みんなやっている」とヘネーは続けた。「いや、僕はやらない。頼むからやめてくれ」とクラマーは述べ、放送後にも再び司会者からこの件を問いただされた。

「みんなやっていることだよ。要は、自分をあまり深刻に受け止めすぎないこと、それが人生では大事なんだ」とヘネーは語った。「僕は自分をまったく深刻に受け止めていないよ、ウィルフレッド。それは君も知ってるだろう。僕がこれをやりたくないから、そんなことを言っているだけなのか？ 勘弁してくれよ」最後にヘネーはこう返した。「やりたくないなら、それは君の自由だ。でも私は驚いている。本当にね」