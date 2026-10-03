ミヒール・クラマーが、あわや殴り合いになりかけた監督を明かす

ミヒール・クラマーとヘルト・クライスが決して仲の良い間柄ではないことが、前者が金曜夜に『Vandaag Inside』のバーで語ったエピソードから明らかになった。

クラマーがヘルト・クライスの下で過ごしたFCフォレンダム時代について語るのは、これが初めてではない。昨年6月には『De Oranjezomer』ですでに、クライスが選手たちを「見下していた」と話していた。

「自分はある程度までは耐えられる。でも遅かれ早かれ、一線を越える瞬間が来る。彼が具体的に何を言ったのかは言えない。それは自伝のために取っておく」と、クラマーは当時語っていた。

そして今回、『Vandaag Inside』では、リック・クライスの父の下で過ごしたフォレンダム時代について、さらに少し踏み込んで明かした。「彼は僕に対してとても見下した態度を取っていた」

「僕は若かったし、彼は見下すような話し方をしていた。僕だけでなく、チーム内のほかの若い選手たちにもそうだった。僕たちに対して本当に侮蔑的な接し方をしていた」とクラマーは述べた。

「ある時点で、僕の中でもう限界が来た。そこで堪忍袋の緒が切れた。あの時は、もう少しで殴り合いになるところだった」と、クラマーは番組のバーで話を締めくくった。