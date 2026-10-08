オリーセも得点源のハリー・ケインも「今後も長くバイエルンに残りたいと考えている」と、ルンメニゲ氏はranに語った。ただ、オリーセとは異なり、ケインは実際に2029年までの契約延長を目前に控えている。 『Sky』は最近、交渉におけるブレークスルーを報じていた。

「ハリーが近いうちに契約を延長してくれることを願っているし、そうなると非常に確信している。そして、その次がマイケルであってほしい。彼にはこれからも長くバイエルンにいてほしい」と71歳の同氏は語った。名誉会長ウリ・ヘーネス氏とともに、現在はスポーツ担当取締役マックス・エーベル、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、そして監督ヴァンサン・コンパニが現場業務を担っているものの、同氏はいまなおミュンヘンで大きな影響力を持っている。

チームの2人のビッグスターについて、ルンメニゲ氏はバロンドール受賞候補となる選手を擁していることが、いかにバイエルンにとって幸運かを強調した。「彼らはワールドクラスの選手だ。そんな選手は木に生るものではない！」

マイケル・オリーセはバイエルンに何を求めているのか？

ケインの契約延長がまとまり次第、オリーセとの交渉が本格化する見通しだ。 これは最近、『Sport Bild』が報じた。 これまでのところ、代理人グレン・トゥウェネボアを中心とする選手サイドは、2029年までとなっている現行契約の延長を望む動きを見せていないという。一方のバイエルンは、2032年までの新契約を提示して引き留めたい考えで、来夏にサインすればオリーセは高額年俸組の仲間入りを果たすことになる。

それによれば、オリーセは長期残留となれば、ケインやジャマル・ムシアラと同様に、年俸最大2500万ユーロを手にする可能性がある。現在の年俸は、伝えられるところによると1400万ユーロだ。報道によれば、バイエルンはこれによってオリーセの早期決断を期待しており、そうでなければあと1シーズンは高額年俸組には入らないことになる。

ただし、24歳の周辺からは、契約書にサインするのは契約解除条項の保証がある場合に限られるとの話も聞かれている。オリーセはすでに前所属のクリスタル・パレスでもそうした条項を確保しており、最終的にバイエルンが2024年夏に5300万ユーロでそれを行使した。しかし、最近の国際的なうわさとは異なり、現在の契約にはそうした条項は存在しないと、スポーツディレクターのマックス・エーベルらが認めている。

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マイケル・オリーセは、いつかバイエルンに2億ユーロをもたらすのか？

とはいえ、バイエルンが契約解除条項を原則拒否していた時代は、すでに遠い過去のものだ。ケインにも同様の出口戦略が存在しており、新たな契約書でも一定の条件を求める見込みだとされている。話に上っているのは、プレミアリーグ移籍に向けた抜け道と、古巣トッテナム・ホットスパーに対するいわゆるマッチングライトだ。

オリーセ側が望んでいるとされる固定移籍金の額がどれほどになるのかは、現時点では推測するしかない。ただ、2億ユーロの大台を超える金額も決して非現実的ではないように思われる。というのも、オリーセはすでに世界最高クラスの攻撃的選手の1人であり、それを始まったばかりの今シーズンでも見事に証明しているからだ。

もっとも、最終決定までにはなお多くの時間を要するだろう。だが、9月にはエーベルがすでに一定の方向性を示していた。彼はSport Bildに対し、「来夏までには、彼の側に延長の傾向があるのか、それともないのかを把握しておくべきだ」と語っている。

ワールドカップの頃にはレアル・マドリーの強い関心もすでに取り沙汰されていたが、それが具体化することはなかった。また、リヴァプールもこの傑出したタレントに強い関心を示しているとされる一方、マンチェスター・シティは財務スキャンダルの影響で、ひとまずスター選手獲得レースから外れている可能性が高いようだ。

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