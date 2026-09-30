Sport Bildによると、これを受けてオリーセは今後、メディア対応やマーケティング、スポンサー関連の場でも、クラブをよりポジティブに代表しようと努める意向だという。

オリーセは2年前にミュンヘンへ加入して以来、「ミスター・ノンシャラント」という異名を取るようになった。優勝祝いでも終始後方に控え、携帯電話でチェスをしていたほどで、あからさまに無関心な様子を見せていた。試合後の記者対応も、その口数の少なさゆえにたびたび茶番のようなものとなっており、直近ではボデ／グリムト戦のチャンピオンズリーグ5-0勝利後がそうだった。また夏のチームプレゼンテーションでは、疑問の残る立ち去り方もあった。チャリティーのための資金集めを目的としたチームメート2人とのチャレンジの最中だった。

クラブと選手双方のイメージ低下を避けるため、ドイツ記録王者の幹部は代理人グレン・トゥウェネボアとミュンヘンで話し合いの場を設け、なぜオリーセが公の場でこれほど奇妙に振る舞うのかを理解しようとしたという。この話し合いの結果、バイエルン首脳陣は前向きな感触を得たようだ。というのも、選手本人はチーム内部ではまったく異なる振る舞いを見せているとされるからだ。

マイケル・オリーセは文字通り見知らぬ人々を「恐れて」いる可能性

Sport Bildによると、チームメートたちもオリーセの公の場での振る舞いに気づいており、このフランス人選手には「見知らぬ人を自分に近づけること」に関する根本的な問題があると見ているという。内部では、オリーセが見知らぬ人物に対して抱く「一種の恐怖」についてさえ語られており、それがこうした奇妙な振る舞いとして表れているようだ。オリーセ本人としては、決して傲慢に見られたいわけでも、「スーパースター気取り」を見せたいわけでもないという。

クラブが24歳のオリーセと公の場での振る舞いについて話し合った後、今後さらに対話が行われる見通しだ。そのテーマは、オリーセがFCバイエルンと結ぶべき新契約になるという。ただし、交渉は難航する可能性が高い。

これまでのところ、代理人トゥウェネボアを中心とする選手側は、2029年までとなっている現行契約を延長したいという動きをまだ見せていないという。一方のバイエルンは2032年までの新契約を提示して引き留めを図っているようで、来夏にサインすればオリーセは高額年俸組の仲間入りを果たすことになる。

それによると、オリーセが長期残留を選べば、ハリー・ケインやジャマル・ムシアラと同様に、年俸は最大2500万ユーロに達する可能性があるという。現在の年俸は、伝えられるところでは1400万ユーロだ。報道によれば、バイエルンはこの条件によってオリーセの早期決断を期待している。そうでなければ、もう1シーズンはトップクラスの高給取りにはならないことになる。

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FCバイエルン、マイケル・オリーセを高額年俸組に引き上げへ

ただし、24歳の周辺からは、契約書へのサインは解除条項の保証がある場合に限られるとの声も聞こえてくるという。オリーセはすでに前所属クラブのクリスタル・パレスでもそのような条項を確保しており、最終的にFCバイエルンが2024年夏に5300万ユーロでそれを行使した。だが、ここ最近の国際的な噂とは異なり、現在の契約にはそのような条項は存在しない。この点はスポーツディレクターのマックス・エーベルらも認めている。

オリーセ側が望んでいるとされる固定移籍金の金額がいくらになるかについては、現時点では推測するしかない。ただ、2億ユーロの大台を超える額になっても、決して非現実的ではなさそうだ。

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FCバイエルンでオリーセ退団なら、フロリアン・ヴィルツが再浮上？

Sport Bildは、現在も特にレアル・マドリーとリヴァプールFCが強い関心を示していると伝えている。もしオリーセが本当に新クラブへの移籍を望むことになれば、フロリアン・ヴィルツが再びミュンヘンで話題に上る可能性があるという。このドイツの特別な才能を持つ選手は、1億2500万ユーロでの移籍後もなおリヴァプールでやや苦戦しており、同クラブへ向かう前からFCバイエルンが強い関心を寄せていた。

ただし、オリーセを巡る案件で最終決定が下されるまでには、まだかなりの時間がかかるとみられる。もっとも、9月の時点でエーベルはすでに一つの方向性を示していた。「来夏までには、彼の側に延長の傾向があるのか、それともないのかを把握しておくべきだ」と、同氏はSport Bildに語っている。



