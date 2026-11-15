ミハエル・ライツィハー、キース・スミットに続き別の選手も離脱　フェイエノールトの選手を招集

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U-21オランダ代表の合宿から、タイメン・ブロクザイルが直ちに離脱した。オランダサッカー協会（KNVB）の発表によると、フローニンゲンのDFは体調を崩し、代わってタイス・クラーイエフェルトが招集された。

U-21オランダ代表は金曜日、U-21欧州選手権の出場権を懸け、デンマークでU-21デンマーク代表との2試合のうち初戦に臨んだ。

ミハエル・ライツィハー監督率いるチームは、2つのオウンゴールで早々に0-2とリード。トム・ファン・ベルヘンがゴールを決め、最終スコアを0-3とした。

これでU-21オランダ代表は欧州選手権の出場権獲得に大きく近づいたが、最後の関門にはブロクザイル抜きで臨むことになる。

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もっとも、ブロクザイルはデンマークでの試合でも先発しておらず、大きな痛手というわけではない。センターバックのコンビを組んだのはディース・ヤンセとアーロン・バウマンだった。

代わって代表メンバーに入る19歳のクラーイエフェルトは、今季フェイエノールトでエールディビジ8試合に出場している。

クラブの下部組織出身のセンターバックで、守備的ミッドフィルダーとしてもプレーできる。

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ライツィハー監督は、デンマーク戦を前にキース・スミットも欠くことになった。AZのMFは今週合流する予定だったが、状態が再び悪化し、参加できなくなった。

スミットは「今後数週間は起用できない」という。