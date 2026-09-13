スフェン・ミナンスが日曜夜、古巣スパルタ・ロッテルダム戦でハットトリックを達成し、PSVを勝利に導いた。PSVはフィリップス・スタディオンで、GKマテイ・コヴァーシュの痛恨のミスから意外にも先制を許したが、ミナンスと佐野航大のゴールで試合を完全にひっくり返し、4-1で快勝。これによりPSVはフリーンデンロテライ・エールディビジの首位に立った。

ペーター・ボスはイバン・ペリシッチ、ルーベン・ファン・ボメル、リカルド・ペピをベンチスタートとする意外な布陣で試合に入り、チームは早い時間帯からチャンスを作った。開始3分には、パウル・ヴァナーの低いクロスに対し、フース・ティルがファーサイドであと一歩のところまで迫った。

しかし、15分過ぎにPSVにミスが生まれる。バス・カイパースのロングボールでミラン・ゾンネフェルトが裏へ抜け出すと、GKマテイ・コヴァーシュがゴールを飛び出した場面で完全にボールを空振り。スパルタのFWは無人のゴールに難なく流し込み、0-1とした。

PSVはその失点から立ち直るのに時間を要さなかった。スフェン・ミナンスはまずミドルシュートをブロックされたものの、23分にエスミル・バイラクタレヴィッチのクロスを頭で合わせ、同点弾を決めた。

前半終了6分前、PSVが試合を完全に引き寄せる。バイラクタレヴィッチが落としたボールを佐野航大が約20メートルの位置から振り抜くと、GKミヒャエル・ブラウワーに当たってゴールに吸い込まれ、2-1となった。

後半に入ってもスパルタは勝ち点獲得を信じて戦い、同点に迫る決定機を何度も作った。コヴァーシュはそれまでのミスを取り返すようにゾンネフェルトの得点を阻止し、その直後にはミッチェル・ファン・ベルヘンのシュートがわずかに枠を外れた。

試合開始から1時間を過ぎてもスパルタの脅威は続き、ゾンネフェルトの強烈なヘディングに対して再びコヴァーシュの対応が求められた。一方のボスはここで動き、ファン・ボメル、ペピ、ペリシッチを投入。スパルタでは元PSVのイサーク・ババディがピッチに立った。

74分、ミナンスがロッテルダム勢の希望を打ち砕いた。マウロ・ジュニオールが左サイドからヴァナーを見つけ、ブラウワーがいったんはそのシュートを止めたものの、こぼれ球にいち早く反応したミナンスが、この日2点目となる一撃を古巣相手に突き刺し、3-1とした。

それでもミナンスのゴールへの飢えは収まらない。88分、元スパルタのアタッカーはペナルティーエリア手前から見事なコントロールショットを決め、ハットトリックを達成。PSVに4-1をもたらした。