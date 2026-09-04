ミッチェル・ダイクスが、ESPNの『Transferdeadlineshow』でかなり率直に語った。サイドバックのダイクスは、ベトナムのナムディンFCでの冒険の間に大幅に体重が増えていたことを認めている。

「自分のフィットネスを試していたんだ。でも、あまりうまくいかなかった。体重は104キロあった。コンディションが良い時は、普段は92キロなんだ。かなり体重が増えていたよ」と、現在クラブ無所属のダイクスは明かした。

司会のミラン・ファン・ドンヘンはこの話をほとんど信じられず、ダイクスがからかっているのではないかと考える。「いや、本当だよ。自分でも本当にかなり太っていた」と、アヤックスやフィテッセ、フォルトゥナ・シッタートなどでプレーした元左SBは語った。

ハンス・クラーイ・ジュニアも同様に驚き、ダイクスがベトナムでいったい何をしていたのかと首をかしげた。「あそこでは全体的に強度が少し低い。でも、そこで普通にパスタをしっかり食べる。そして試合中の走行距離が7キロしかなければね」

ソーシャルメディアでは、ダイクスの発言に驚きが広がっている。Xでは「笑えるな、自分で自分のキャリアを台無しにする選手だ」と嘆く声も上がった。『デ・テレグラーフ』の記者イェルーン・カプテインスも懸念を示している。「正直で誠実ではあるが、クラブを探している状況で、これが本当に最も得策なインタビューなのかは疑問だ」

33歳のダイクスは、新たなアジアでの冒険を望んでいる。このDFは、必ずしもオランダ復帰にこだわっているわけではない。