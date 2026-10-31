ミッキー・ファン・デ・フェンへの悪質なプレーとヤン・パウル・ファン・ヘッケのヘディング弾を経て、トッテナム・ホットスパーが3連勝

トッテナム・ホットスパーは土曜夜、プレミアリーグ3連勝を飾った。クリスタル・パレスとのロンドン・ダービーでは、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのヘディング弾もあり、2-0で勝利。パレスのピエール・サージュ監督にとっては、これが同クラブでの最後の試合となる可能性がある。パレスで強い重圧にさらされているためだ。

ファン・ヘッケとミッキー・ファン・デ・フェンが守備の中央を組んだトッテナムには、試合序盤に大きな追い風が吹いた。ジャン＝フィリップ・マテタがファン・デ・フェンのかかとにスパイクの裏を入れ、当初はイエローカードで済むかに見えたが、VARによるレビューの後、マイケル・オリバー主審から退場を命じられた。

退場者を出したパレスは、トッテナムのGKアントニン・キンスキーにほとんど迫れなくなった。そして前半半ば、予想どおりの先制点が生まれる。元アヤックスのモハメド・クドゥスがCKをファーポストへ絶妙に送り、そこに現れたアーチー・グレイが頭でディーン・ヘンダーソンの守るゴールへ押し込んだ。

パレスは時折、相手のプレーについていけないほど圧倒されたが、スコアには表れなかった。トッテナムはチャンスを次々と逃したものの、後半にようやく2点目を奪う。ヘンダーソンは飛び込んできたファン・ヘッケのヘディングを見事にクロスバーへ弾いたが、ゼーラント州出身のファン・ヘッケが再び放ったシュートにはなすすべがなかった。2-0。

その後、ヘンダーソンは3点目を防ぐことには成功した。鮮やかな反応でコナー・ギャラガーの見事なゴールを阻み、ギャラガーは悔しさをあらわにした。クドゥスも3点目を決めたかに思われたが、オフサイドで得点は認められなかった。

こうしてトッテナムはプレミアリーグ3連勝を飾り、通算でも3勝目を挙げた。今後の日程も、ライバルのアーセナルをホームに迎えるまで、リーズ・ユナイテッド戦（アウェー）、イプスウィッチ・タウン戦（ホーム）、サンダーランド戦（アウェー）、フラム戦（ホーム）と、比較的好材料の多いものとなっている。

一方、パレスは現在18位にとどまっており、サージュ監督に流れを変えるための時間がさらに与えられるかは極めて不透明だ。ヨーロッパリーグに出場するパレスには、来週末、リヴァプールをセルハースト・パークに迎える厳しい一戦が待つ。その前の週半ばには、ワウテル・ブルガーを擁するTSGホッフェンハイムが訪れる。