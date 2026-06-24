ミッキー・ファン・デ・ヴェン氏が、息子と英国人モデルとの交際疑惑についてコメントした。

ミッキー・ファン・デ・ヴェンに、イギリス人モデルでインフルエンサーのエラ・バフィン（24）との交際説が浮上した。彼女はSNSで数十万人のフォロワーを持つ。二人はワールドカップに出場中のオランダ代表選手であるファン・デ・ヴェンと共にマルベーリャで目撃され、目撃者によるとほとんど離れなかったという。父親のマルセル・ファン・デ・ヴェンはコメントを避けている。

一家はW杯のため米国へ渡航し、マルセル氏は「家族全員で応援に来ている」と語った。

チュニジア戦で彼女が来場するかは明言を避けた。「まだ決まっていないが、将来的に可能性はある」と語った。

ただ、代表選手の私生活を公に語ることは自分の役目ではないとも即座に付け加えた。 「もし彼女が来ても、隠れることはない。見つけたければよく見てほしい」とメディアにメッセージを送った。

オランダ代表でトッテナム・ホットスパーのサイドバックである彼は、グループリーグや練習で多忙だ。それでも、ロナルド・クーマン監督は選手にリラックスする時間もうまく与えている。

「試合の翌日、数時間だけ家族と過ごせることもある。そのときはランチなどに行く」と父は説明する。「信頼できる人に囲まれ、外に出られるのは本人たちもうれしいだろう。」