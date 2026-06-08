ミッキー・ファン・デ・ヴェンは、トッテナムにオランダ代表選手をもう1人獲得したいと考えており、「クラブとは確かに話し合った」と語った。

現在、トッテナム・ホットスパーにはオランダ代表のミッキー・ファン・デ・ヴェンとシャビ・シモンズが在籍している。まもなく3人目のオランダ人、ヤン・ポール・ファン・ヘッケの加入の可能性も出てきた。

英ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏は月曜日、スパーズが短期間で3度目となるブライトンへの接触を行ったと伝えた。しかし交渉は停滞している。ブライトンはファン・ヘッケに8000万ユーロ超の移籍金を要求しているとされるためだ。

W杯期間中の移籍騒動について、クーマン監督はニューヨークで記者会見し、「止められない。選手には安心と明確な将来が必要だ」と語った。

「一方で、それを止めることはできない」と代表監督は現実的に語る。「選手には代理人がいる。それでも、代表に集中しなければならない」。

一方で、移籍問題が早期に解決すれば、選手に好影響をもたらす場合もあると語る。「デンゼル・ダムフリーズのように、すべてが決まれば新たなエネルギーが生まれる」。

「EUROでも多くの選手が移籍の可否で裏で動いていた。それは止められない」

その後、代表監督はミッキー・ファン・デ・ヴェンの話題に移った。トッテナムにはファン・ヘッケに加え、もう1人のオランダ人選手が加わる可能性があると語った。「もちろんクラブについて話したが、現状は知らない。良いステップになるか？ そう思うよ」