トッテナムはプレミアリーグ最終節前最後の試合に敗れた。スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦は2-1でチェルシーの勝利。引き分け以上で残留確定だった北ロンドンのクラブにとって、これは痛手だ。

現在、降格圏のすぐ上、18位ウェストハムとは2ポイント差。最終節でウェストハムが逆転する可能性が残っている。

最終節でウェストハムはホームで14位リーズと、トッテナムはホームで12位エバートンを迎える。

火曜の試合ではチェルシーが多くの控え選手を起用したが、スパーズは残留を決められなかった。

ロッテルダム出身のハトは序盤、自陣ゴール裏へバックパスを蹴りそうになり危ない場面を作った。ボールはポスト横を通り過ぎ難を逃れた。

直後、ポロのクロスをテルがヘディングでポストに当てチェルシーは危機一髪。ホームチームの最初のチャンスはパーマーのカーブをキンスキーが好守。

しかし数分後、チェコのGKは屈した。エンツォ・フェルナンデスが約25メートルのシュートでネットを揺らし、1-0。これがブルーズの主将が今季直接関与した20点目となった。

直後、アルゼンチン人選手は再びゴールを脅かした。フェルナンデスはほぼ不可能と思われる角度からフリーキックを曲げて放ったが、シュートはクロスバーに弾き返された。

後半、チェルシーはついに2-0とした。ロドリゴ・ベンタンクールがランダル・コロ・ムアニの弱いパスを見逃し、その直後のカウンターでブルーズは決定的な一撃を見せた。フェルナンデスのパスをアンドレイ・サントスが決めて3点目。これに対し、ミッキー・ファン・デ・ヴェンは激怒し、チームメイトに怒鳴りつけた。

後半30分にはリシャルリソンのゴールでスパーズが追い上げ、試合は一時緊迫したが、同点弾は生まれず2-1でチェルシーが逃げ切った。