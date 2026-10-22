ミチェル・サンチェス監督は、カンファレンスリーグでアヤックスがアタランタに2-0で勝利した試合の内容に大いに満足している。木曜夜のヨハン・クライフ・アレナで長時間にわたって主導権を握ったものの、待望のゴールが生まれたのは終盤。トル・アロコダレとアブデラ・ウアザネが得点を挙げた。スペイン人指揮官によれば、今季の欧州の大会での初勝利は十分にふさわしいものだった。

「素晴らしい相手に対して、素晴らしい試合ができたと思う」と、ミチェル監督はジッゴ・スポルトで振り返った。「試合を支配し、多くのチャンスをつくった。最終的に得点できたし、選手たちのパフォーマンスをとてもうれしく思う」

一方でミチェル監督は、優勢に進めながら長時間得点できなかったチームに改善点も見ている。「ピッチの最後の局面では、時にもっと良い解決策を見つけたり、より良い判断をしたりできたかもしれない。そうすれば、もっと早くリードできただろう」と認めた。「それでも、チームの姿勢は試合を通じて素晴らしかった。プレッシングでも、ボールを失った後の奪回でもそうだった」

ミチェル監督は、見事なゴールで2-0の最終スコアを決めたウアザネにも大いに興奮している。「素晴らしいゴールだった。本当に見事なゴールだ」と称賛した。「彼には信じられないほどの才能がある。ただ、プレーにもっと安定感が出るよう、引き続き取り組まなければならない。彼は特別な選手だ。その才能をアヤックスのユニフォームを着て長く発揮できるよう、我々が助ける必要がある」

途中出場後に重要な先制点を決めたトルにも賛辞を送った。「トルも素晴らしい試合をした。得点だけが理由ではない。チームに少し疲れが見え始めたときにも、攻め続けた姿勢が大事なんだ」とミチェル監督は説明した。「交代選手が新たなエネルギーをもたらしてくれた。それが最も重要なことだ。先発する選手も、試合を締めくくる選手も、全員が重要なんだ」

注目すべきことに、ミチェル監督は66分にトルと交代したマルコス・レオナルドについても非常に肯定的だ。ブラジル人FWは前半、ジッゴ・スポルトで「背中にジャガイモの袋を背負っている」ようだと評したヴィム・キーフトから厳しい批判を受けた。キーフトは試合後もその発言を撤回しなかったが、ミチェル監督には自らのFWのプレーがまったく違って見えていたようだ。

「マルコスは素晴らしい試合をしたと思う」とミチェル監督は強調する。「とても良いプレーをし、我々の攻撃に継続性をもたらした。抜け出す動きも素晴らしく、良いチャンスを迎え、プレスも非常によくかけていた。相手陣内でプレーするために必要なエネルギーを与えてくれた」

指揮官によれば、ストライカーは得点だけで評価されすぎているという。「それは時に不公平だと思う。マルコスにはとても満足している。ここ2試合では、我々が見たいマルコス・レオナルドの姿を見られていると思うからだ」