アヤックスのブラジル人サイドバック、カイオ・エンリケが復帰に向かっている。本人がインスタグラムへの投稿で明かした。左サイドバックのエンリケは太ももの負傷により、直近の5試合を欠場している。

エンリケはアヤックスのジムで撮影した自身の写真を投稿。「もう少し」という言葉に、アムステルダム市の紋章にちなんだ3つの×印を添えた。現在は個別のトレーニングメニューに取り組んでいる。

エンリケが負傷したのは、9月19日に行われたエクセルシオールとのホームゲーム（2-2）の23分だった。エリック・ダ・シルバ・モレイラのタックルを受けると、すぐに太ももを押さえ、両手で目を覆った。やむなく途中交代し、それ以来プレーしていない。

ミチェル・サンチェス監督は、スパルタ・ロッテルダムとのアウェー戦に1-2で勝利した後、エンリケのコンディションについて短く言及。スペイン人指揮官は、次の代表ウィーク明けにエンリケがプレーできるかどうか、確かなことは言えなかった。

エンリケの離脱後、左サイドバックではオーウェン・ワインダルが3試合に出場し、特にFCフローニンゲン戦（5-2で勝利）で好プレーを見せた。スパルタとのアウェー戦ではミチェル監督がユーリ・バースを選び、カンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦では左サイドでジョフレ・トレンツを優先した。

エンリケは昨夏、ASモナコからアヤックスに加入。アヤックスはブラジル人選手の獲得に1000万ユーロを支払った。29歳の左サイドバックは、アムステルダムで4年契約を結んだ。

エンリケはこれまで、フリエンデンロテライ・エールディビジとカンファレンスリーグ予選でアヤックスの一員として12試合に出場。その間に2アシストを記録している。