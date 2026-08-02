アヤックスは今週、ユリアン・ブラントの電撃加入というサプライズを実現させた。ミチェル監督も当然ながら、首都のクラブと3年契約を結んだ30歳のドイツ人の加入を大いに喜んでいる。

ブラントは金曜日にお披露目され、1日後にはトレーニングピッチに立った。日曜日のFCフォレンダムとの親善試合は、今夏は自らコンディション維持に努めてきたブラントにとっては少し早すぎた。

アヤックスはフォレンダム戦の勝利をもって、プレシーズン最後の親善試合を終えた。来週末にはズヴォレでPECズヴォレとのエールディビジ開幕戦を迎える。その合間には、アイルランドのシェルボーンとのカンファレンスリーグ予選3回戦第1戦も控えている。

ミチェル監督は試合後、Ajax Lifeに対し、結果に満足していること、そしてプレシーズンを良い感触で振り返っていることを明かした。ただし、地に足はつけたままだ。「僕たちは改善を続けなければならない。なぜなら、まだ間違いなくベストのレベルではプレーできていないからだ」

「ただ、選手たちとその姿勢にはとても満足している。ここから数週間でさらに成長していくはずだが、シーズンを良い形でスタートできると確信している」

ミチェル監督はブラントとマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンについても質問を受けた。もっとも、後者はまだ正式にアヤックスの選手ではない。「2人とも偉大な選手で、僕たちのチームをより良くしてくれる。もちろん、まだ一緒にトレーニングする必要はあるが、私はうれしく思っている。彼らが加われば、アヤックスはより良いチームになる」

ブラントの加入により、アヤックスは左ウイング、右ウイング、そして特に攻撃的MFとして経験を積んできた選手を迎え入れた。とはいえ、ミチェル監督は少なくともブラントをアタッカーとは見ていないようだ。

「ユリアンはトップ下でプレーできるし、中盤の他のポジションでもプレーできる。彼は攻撃の最終局面で多くのクオリティーを発揮する選手だ。だからこそ、そこが彼にとってピッチ上で最適なポジションだと見ている。ユリアンは決定力の高いフィニッシャーで、優れたパスも持っている」とミチェル監督はAjax Life.