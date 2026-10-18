アヤックスはハイドゥク・スプリトに1-2で痛い敗戦を喫してから3日後、FCフローニンゲンとの一戦に臨む。ミチェル・サンチェス監督は、16時45分のキックオフ時にピッチに立つ11人をすでに決めている。先発メンバーを見ると、スペイン人指揮官は複数の変更を加えたことが分かる。

アヤックスのゴールマウスには再びマルク・テア・シュテーゲンが立つ。右サイドバックにはルーカス・ローザが復帰し、ティロ・ケーラーはベンチに回る。センターバックではアーロン・バウマンとディース・ヤンセがコンビを組む。左サイドバックではオーウェン・ウィンダルがジョフレ・トレンツに代わって先発する。

アヤックスの中盤では、ソフィアン・アムラバトとデイヴィ・クラーセンが先発の座を維持。北部での一戦では、ジョルティ・モキオが中盤の残る一角を担う。

ミチェル監督はユリアン・ブラントを右ウイングに移し、左ウイングではオスカル・グルーフに新たなチャンスを与えることを選んだ。たびたび批判を浴びているマルコス・レオナルドが、アウェーチームの最前線に入る。

これにより、トル・アロコダレ、アブデラ・ウアザン、ユーリ・バース、イヴ・ビスマらはベンチスタートとなる。先週のNEC戦では1-1で貴重な勝ち点を取りこぼしており、雪辱を期す思いもある。

FCフローニンゲンの先発メンバー：フェーセン、スフレーデルス、ブロクゼイル、レンテ、ハテブール、デ・ヨンゲ、クレメント、ファン・デル・ウェルフ、ファン・ベルヘン、オンドレイカ、ウィルムソン

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーगेン、ローザ、バウマン、ヤンセ、ウィンダル、アムラバト、クラーセン、モキオ、ブラント、レオナルド、グルーフ。