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imago-sport-1084573326.jpgHANZA MEDIA
Rian Rosendaal
翻訳者：

ミチェル、フローニンゲンでアヤックスの先発メンバーを大幅に入れ替え

フローニンゲン 対 アヤックス
フローニンゲン
アヤックス
エールディビジ

ハイドゥク・スプリトに1-2で痛恨の敗戦を喫してから3日後、アヤックスはFCフローニンゲン戦に臨む。ミチェル・サンチェス監督は、16時45分のキックオフを迎える先発11人を決めた。メンバーを見ると、スペイン人指揮官はいくつかの変更を加えている。

アヤックスのゴールマウスには再びマルク・テア・シュテーゲンが立つ。右サイドバックにはルーカス・ローザが復帰し、ティロ・ケーラーはベンチへ。センターバックではアーロン・バウマンがディース・ヤンセとコンビを組む。左サイドバックでは、ジョフレ・トレンツに代わってオーウェン・ワインダルが先発する。

アヤックスの中盤では、ソフィアン・アムラバトとダフィ・クラーセンが先発の座を維持。オランダ北部での一戦では、ジョルティ・モキオが中盤の残る一角を担う。

ミチェル監督はユリアン・ブラントを右ウイングに配置し、左ウイングではオスカル・グルフに再びチャンスを与える。批判を受けることの多いマルコス・レオナルドが、アウェーチームの最前線を務める。 

これにより、トル・アロコダレ、アブデラ・ウアザン、ユーリ・バース、イヴ・ビスマらはベンチスタートとなる。先週のNEC戦では貴重な勝ち点を落としており（1-1）、雪辱を期している。 

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GRO

GRO

FCフローニンゲンの先発メンバー：ファーセン、スフレーダース、ブロクザイル、レンテ、ハテブール、デ・ヨンゲ、クレメント、ファン・デル・ウェルフ、ファン・ベルヘン、オンドレイカ、ウィルムソン 

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ローザ、バウマン、ヤンセ、ワインダル、アムラバト、クラーセン、モキオ、ブラント、レオナルド、グルフ。

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