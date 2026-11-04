アヤックスは木曜日、UEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第3戦に臨む。対戦相手はミッティランだが、ミチェル・サンチェス監督は複数の選手を欠く。カイオ・エンリケとオリバー・エドヴァルセンにとって、この試合は復帰にはまだ早く、日曜日には試合のメンバーに戻る見込みだ。

この日早く、アヤックスがデンマークでの試合にユリアン・ブラントとソフィアン・アムラバトを欠くことが明らかになった。ブラントは先週末のAZ戦で負傷交代し、アムラバトも試合後に違和感があったことを記者会見で詳しく語っていた。

ミチェル監督は水曜日、ブラントとアムラバトの負傷は深刻ではないと説明した。日曜日にエンスヘデで行われるFCトゥウェンテとの大一番には、2人とも復帰する可能性がある。「ただ、ソフィアンの方がユリアンより可能性は高いと思う」とミチェル監督は『アルヘメーン・ダッハブラット』紙に語っている。

イヴ・ビスマはカンファレンスリーグの出場資格がないため、残る中盤の選手はジョルシー・モキオ、ダヴィ・クラーセン、オスカル・グローフの3人となる。モハメド・アブダラーも遠征メンバーに入ったが、先発する可能性は極めて低い。中盤でも起用できるスティーヴン・ベルフハイスも、復帰したばかりで先発は考えにくい。

また、ミチェル監督は以前から離脱している選手の状況も明かした。「カイオ・エンリケは日曜日のFCトゥウェンテ戦には確実に戻ると思う。オリバー・エドヴァルセンも同じだ」。一方、アントン・ガーエイについてはやや慎重だ。「アントンは少し難しい。五分五分だと思う」。順調にいけば、アムラバトとブラントを含め、最大5人が日曜日にメンバーへ復帰することになる。

エンリケが最後に出場したのは9月19日。ホームでのエクセルシオール戦（2-2）では、太ももの負傷により前半途中でピッチを退いた。エドヴァルセンが最後にプレーしたのも、期待外れの結果に終わったクラリンゲン勢とのホーム戦だった。

ガーエイが最後に出場したのは10月初め。デンマーク人右サイドバックは代表チームの練習中に負傷したが、こちらも復帰が近づいている。アヤックスが2試合で勝ち点3を獲得している一方、ミッティランは勝ち点1にとどまり、より厳しい状況にある。