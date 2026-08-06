アヤックスのミチェル・サンチェス監督が、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦に向けたスタメンを発表した。スペイン人指揮官は、新戦力のマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、ユリアン・ブラント、カイオ・エンヒキ、マルコス・レオナルド、トル・アロコダレをベンチスタートとすることを選択。先発する唯一の「新顔」は、デイリー・ブリントだ。

マールテン・パエスがヨハン・クライフ・アレナのゴールマウスに立つ。インドネシア代表の前には、アントン・ガーイ、アーロン・バウマン、ブリント、オーウェン・ワインダルの4人が並ぶ。

中盤ではユリ・レーゲールがコントロール役を担い、ダヴィ・クラーセンとオスカル・グローフが脇を固める。後者は先週、ボイボディナ戦（4-1）でハットトリックを記録した。

前線では、ゴッツが「通常通り」先発に入る。パリ・サンジェルマンと個人合意に達しているベルギー人は、スティーヴン・ベルフハイス、そしてセンターフォワードのカスパー・ドルベリとともに前線を形成する。

アヤックスは今週木曜夜の第1戦を終えると、来週はアイルランドでシェルボーンと対戦する。本大会出場を懸けたプレーオフで対戦する可能性のある相手は、FCノアとFCシオンの2試合から決まる。

アヤックス先発メンバー：パエス；ガーイ、バウマン、ブリント、ワインダル；クラーセン、グローフ、レーゲール；ベルフハイス、ドルベリ、ゴッツ。

シェルボーン先発メンバー：ビーチ；ボーン、バレット、レドウィッジ、ノリス；ムーア、ヘンリー＝フランシス、マッキンロイ；ムベング、キャフリー、ケリー。