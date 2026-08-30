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ライブ
imago-sport-1081417903.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

翻訳者：

ミチェル・サンチェス、テルスター戦に向けてアヤックスの布陣を複数ポジションで変更へ

テルスター 対 アヤックス
テルスター
アヤックス
エールディビジ

アヤックスは日曜日、フレンデンロテライ・エールディビジの再開初戦でテルスターとアウェーで対戦する。ミチェル・サンチェス監督は、16時45分キックオフの一戦に向けた先発メンバーを発表した。ユリ・バースユリ・レーギール、そしてルーカス・ローザは、週半ばのFCシオン戦では先発だったものの、今回はメンバーから外れている。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。ローザに代わって右サイドバックにはアントン・ガーイが入る。アウェーのアヤックスは、アーロン・ボウマンとディース・ヤンセがセンターバックを組み、カイオ・エンヒキが左サイドバックを務める。

ユリ・レーギールはヴェルダー・ブレーメン移籍に近づいており、テルスター戦ではヨルシー・モキオがその代役を務める。デイヴィ・クラーセンとユリアン・ブラントが、日曜日のアヤックスの中盤を完成させる。

トル・アロコダレはFCシオン戦で2得点を挙げており、そのためマルコス・レオナルドはベンチスタートとなる。スティーブン・ベルハイスが右、オスカル・グロウフが左に入り、両ウイングからの供給が期待される。

テルスターの先発：クーマン；ファルク、ペールスマン、スアリヒア；アルデルス、ロッセン、オウス、ハルデフェルト；メンデス、ブロウワー；セードルフ。

エールディビジ
テルスター crest
テルスター
TEL
アヤックス crest
アヤックス
AJX

アヤックスの先発：テア・シュテーゲン；ガーイ、ボウマン、ヤンセ、エンヒキ；クラーセン、モキオ、ブラント；ベルハイス、アロコダレ、グロウフ。

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