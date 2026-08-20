ミチェル・サンチェス、シオン戦でアヤックスの先発選手を公然と批判

ミチェル・サンチェスは、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンに4-2で勝利した試合後、スイスで先制を許したにもかかわらず、自チームの戦いぶりに満足感を示した。スペイン人指揮官は『Ajax Life』に対し、「チームのパフォーマンスには満足している。失点する前に3、4回のチャンスを作っていた。1-0になってから試合はオープンになった。両GKとも非常にいい状態だった」と語った。

スペイン人指揮官によれば、この勝利は重要な第一歩ではあるものの、アヤックスはまだ何も決めたわけではないという。「これはヨハン・クライフ・アレナでの第2戦に向けた重要な結果だ。どの試合もそれぞれ違う。カンファレンスリーグのリーグフェーズに進むには、来週も再びいいパフォーマンスを見せなければならない」

とりわけ後半の選手たちの反応には満足していた。「後半のメンタリティーは素晴らしかった。1-0でビハインドを負っていると、非常に難しい状況になり得る。スティーブン・ベルハイスやデイヴィ・クラーセンのような選手たちにはとても満足している。彼らは立ち上がった。そしてデイヴィは素晴らしいゴールを決めた」

マルコス・レオナルドはシオン戦で先発の座を与えられ、アヤックス加入後初ゴールを記録したが、指揮官はその得点があっても満足していない。「彼が点を取ったことは本人にとってもチームにとっても重要だが、プレー内容は十分に良くなかった。彼はまだプロセスの途中にいる」

また、途中出場のトル・アロコダレもゴールを決めて存在感を示した。ミチェルはこのナイジェリア人FWをより手放しで称賛した。「トルは入ってから多くのエネルギーをもたらした。彼はハードワークし、点を取り、私たちを助けてくれる」

ピッチ外でも、トルは指揮官の評価を得ている。「彼は素晴らしい人格の持ち主だ。私は彼のことを感じのいい青年だと思っている。これからもこの形で私たちを助け続けてくれることを願っている」とミチェルは語り、自身のFWを「いいやつ」と表現した。

アヤックスは来週アムステルダムで、この良好な立場をしっかり生かし、カンファレンスリーグのリーグフェーズ進出を決めなければならない。ミチェルは、クラブがたどっているプロセスの中であらゆる試合が重要だと強調した。「私たちはメンタリティーと質を築き上げている。アヤックスにとって、どの試合も重要だ。勝利のために戦い、クラブを本来あるべき場所に戻さなければならない」