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Goal.com
ライブ
Míchel SanchezESPN
Siep Engelen

翻訳者：

ミチェル・サンチェス、アヤックス対PECズヴォレで際立っていた選手を明確に指名「彼が今日は違いを生み出した」

ズヴォレ 対 アヤックス
ズヴォレ
アヤックス
エールディビジ
ミチェル
トル・アロコダレ

アヤックスのミチェル・サンチェス監督は、エールディヴィジ開幕戦でPECズヴォレに苦しみながらも勝利を収めた。途中出場のヨルティ・モキオとユリアン・ブラントのゴールで0-2と勝利したが、最も多くの称賛を集めたのは別の途中出場選手だった。

「今日は自分たちのベストなパフォーマンスではなかった」と、ミチェルはズヴォレでの苦しみながらの勝利を現実的に振り返った。「おそらくミカ・ゴッツをめぐる状況が、少し自分たちの気を散らしてしまったのかもしれない」と、この日の内容の説明を探った。

「説得力のあるプレーはできなかった。美しい試合ではなかったが、勝つのに十分なチャンスは作った。レッドカードは助けになった。PECズヴォレがもう前から高い位置でプレスをかけられなくなったからだ」

アムステルダム勢が試合を自分たちのものにしたのは終盤になってからだった。「今日は交代選手が違いを生んだと思う。特にトルだ。並外れたパフォーマンスを見せてくれた」

そのため、ミチェルはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから加わったストライカーを絶賛している。「彼のことを本当にうれしく思う。試合勘を取り戻す必要があるからね。でも最初の出場時間はとても良かった。1点目では決定的なプレーを見せたし、ほかの交代選手たちとともに違いを生み出してくれた」

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ズヴォレ
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また、初先発の機会を得たマルク・テア・シュテーゲンも、トビアス・ゾマーのヘディングに対する素晴らしいセーブで印象を残した。「ああ、彼を起用できてうれしい。彼には自分たちを大いに助けてもらう必要があったからね。素晴らしいセーブだった」とミチェルは語った。

テア・シュテーゲンは今週、長引いた移籍騒動の末にアヤックスの選手として正式に発表された。ドイツ人GKはFCバルセロナから1シーズンのレンタルで加入している。「特にあのプレーによって、自分たちが無失点を保つことを可能にしてくれた」と、ミチェルはその初陣を高く評価した。

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