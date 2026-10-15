あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
CA Osasuna v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Siep Engelen
翻訳者：

ミチェル・サンチェス、アヤックス対ハイドゥク・スプリト戦で意外な選手の初先発を準備

ハイドゥク・スプリト 対 アヤックス
ハイドゥク・スプリト
アヤックス
UEFAカンファレンスリーグ

ミチェル・サンチェス監督が、ハイドゥク・スプリトとのカンファレンスリーグに臨むアヤックスの先発メンバーを発表した。ジョフレ・トレンツが驚きの先発入りを果たし、アブデラ・ウアザネもスタメンに名を連ねた。試合は18時45分に始まり、Ziggo Sport 1で生中継される。 

アヤックスのゴールを守る不動の守護神はマルク・テア・シュテーゲンだ。木曜夜にクロアチアで行われる一戦でも変わらない。ミチェルにカップ戦用のGKを起用する考えはないようだ。 

テア・シュテーゲンの前には、ティロ・ケーラー、アーロン・バウマン、ユーリ・バース、先発デビューを果たすトレンツの4人が並ぶ。スペイン人のトレンツが先発に入り、オーウェン・ワインダルは外れた。

中盤では、土曜日のNEC戦で1－1の引き分けに終わった先発メンバーから、ミチェルが1人を変更した。ジョルティ・モキオに代わってダフィ・クラーセンが入り、ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは引き続き先発する。 

前線では、オスカル・グルークよりウアザネが優先された。17歳の才能はここ数週間、出場機会をうかがっていたが、今回は先発から力を示す機会を得た。右サイドにはヴィクトル・ツィガンコフが入り、ウアザネとともにストライカーのトル・アロコダレへボールを供給する役割を担う。 

次の試合
HAS

HAS

UEFAカンファレンスリーグ

2026年10月15日

AJX

AJX

ハイドゥク・スプリトの先発メンバー：シリッチ、アカパンディ、ハツィカドゥニッチ、マレシッチ、フルゴヴィッチ、ファヤド、ダリソン、デル・モラル、サニョン、シェゴ、ソティチェク。

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ケーラー、バウマン、バース、トレンツ、アムラバト、クラーセン、ブラント、ツィガンコフ、トル、ウアザネ。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー