ミチェル・サンチェス監督が、ハイドゥク・スプリトとのカンファレンスリーグに臨むアヤックスの先発メンバーを発表した。ジョフレ・トレンツが驚きの先発入りを果たし、アブデラ・ウアザネもスタメンに名を連ねた。試合は18時45分に始まり、Ziggo Sport 1で生中継される。

アヤックスのゴールを守る不動の守護神はマルク・テア・シュテーゲンだ。木曜夜にクロアチアで行われる一戦でも変わらない。ミチェルにカップ戦用のGKを起用する考えはないようだ。

テア・シュテーゲンの前には、ティロ・ケーラー、アーロン・バウマン、ユーリ・バース、先発デビューを果たすトレンツの4人が並ぶ。スペイン人のトレンツが先発に入り、オーウェン・ワインダルは外れた。

中盤では、土曜日のNEC戦で1－1の引き分けに終わった先発メンバーから、ミチェルが1人を変更した。ジョルティ・モキオに代わってダフィ・クラーセンが入り、ソフィアン・アムラバトとユリアン・ブラントは引き続き先発する。

前線では、オスカル・グルークよりウアザネが優先された。17歳の才能はここ数週間、出場機会をうかがっていたが、今回は先発から力を示す機会を得た。右サイドにはヴィクトル・ツィガンコフが入り、ウアザネとともにストライカーのトル・アロコダレへボールを供給する役割を担う。

ハイドゥク・スプリトの先発メンバー：シリッチ、アカパンディ、ハツィカドゥニッチ、マレシッチ、フルゴヴィッチ、ファヤド、ダリソン、デル・モラル、サニョン、シェゴ、ソティチェク。

アヤックスの先発メンバー：テア・シュテーゲン、ケーラー、バウマン、バース、トレンツ、アムラバト、クラーセン、ブラント、ツィガンコフ、トル、ウアザネ。