アヤックスのミチェル・サンチェス監督が金曜日、翌日に控えるエールディビジの大一番、PSV戦に向けて展望を語った。スペイン人指揮官は、とりわけ新戦力のソフィアン・アムラバト、ヴィクトル・ツィガンコフ、ティロ・ケーラーが出場可能な状態にあると明かした。一方、デイリー・ブリント、ラヤネ・ブニダ、そしてアムステルダム到着時点で負傷していた新戦力シモン・アディングラは起用できない。ミチェルによれば、アディングラはなお1か月を必要としている。

「ソフィアンは明日プレー可能だ」と、ミチェル監督は記者会見で語った。「先発かどうかは明日見てみよう。フィジカル面ではプレーする準備ができている。ただ、明日の試合に向けてはあらゆる要素を考慮するのは明らかだ。彼は戦う準備ができている選手だ」

とはいえ、アムラバトが土曜日にアヤックスの先発メンバーに入るかは全く確実ではない。少なくともブリントは帯同しない。このベテランは、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦以降、背中の神経に問題を抱えている。

「デイリーは不在だし、ブニダも同じだ。他の選手はプレーする準備ができている。ヴィクトル・ツィガンコフとティロ・ケーラーもだ。彼ら（ブリントとブニダ、編集部注）が、明日欠くことになる唯一の選手たちだ」と、ミチェル監督は足首を負傷しているアディングラにはひとまず触れなかった。

「不在者の一覧で、今ちょうどアディングラの名前を挙げるのを忘れていた。彼はまだ足首に問題を抱えているし、回復にどれくらいかかるか見ていこう。1か月後には起用可能になることを願っている」と、ミチェル監督はサンダーランドからレンタル加入した左ウイングについて語った。

ツィガンコフは労働許可証をすぐに取得しており、先週のテルスター戦ではすでにメンバー入りしてデビューできる状況だったが、ミチェル監督はまだその時ではないと判断し、PSVとのホームゲームに向けて準備を整えさせるため、彼をアムステルダムに残した。

ツィガンコフは前所属クラブのジローナとの対立により、今季はまだ公式戦でプレーしていない。モナコからのレンタルであるケーラーは公式戦出場が1分あるものの、ツィガンコフとは対照的に、このドイツ人はプレシーズンで定期的にプレーしていた。

アヤックスとPSVは、いずれも勝ち点2を落とし、ほぼ同じような好スタートを切っている。両トップクラブとも、一度はホームで2-0のリードを守れずに引き分け（2-2）となり、勝ち点を落としている。PSVは残る3試合に勝利し、アヤックスは残る2試合に勝利した。