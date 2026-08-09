ミチェル・サンチェスは、PECズウォレ戦の前半における自チームのレベルに衝撃を受けた。後半に入ってヨルティ・モキオとユリアン・ブラントのゴールでアヤックスは最終的に勝利したものの、指揮官は試合後に厳しい見解を示した。

「私のスタッフと私は、その理由を考えようとしていたところでもある」と、ミチェルは前半について説明を探った。「ミカの問題が一因だった可能性はある。チームは10分間、彼がプレーできるのか、それともできないのか分からなかった」

「それに加えて、開幕戦のプレッシャーも感じていたのだと思う。ボール保持時のパフォーマンスは十分ではなかった。本当に多くの不要なミスを犯した。アヤックスが持っている才能を考えれば、私はそれを理解できない。そのことを懸念している」

「アヤックスは常に勝利へのプレッシャーを感じているし、私たちにはそのプレッシャーに対処できるメンタリティーを持った選手が必要だ」と語ったミチェルは、後半はチームがより良い姿を見せたと振り返った。

PECのDFシェレル・フロラヌスが退場したあと、アヤックスはモキオのゴールで先制した。エールディビジデビューのブラントはアディショナルタイムに0-2を決めた。アシストしたのはミカ・ゴッツで、彼にとってはアヤックスでの最後の試合になった可能性もある。

「ユリアン・ブラント、マルク・テル・シュテーゲン、トル・アロコダレ、マルコス・レオナルドは、私たちに違いを生み出してくれる選手だ。彼らはチームメートをより良くする。ただ、彼らはまだ100パーセントの状態ではない」

「彼らはまだチームと多くの時間を過ごす必要がある。だが、エールディビジはすでに始まっており、私たちは彼らをピッチに送り出さなければならない。そうでなければ、最終的に競争力を保つのは難しくなる」

「彼らはまだベストの状態ではない。だから時には少し耐えなければならない」とミチェルは述べた。アヤックスは今後、木曜日に向けて準備を進めることができる。その日はアイルランドで、シェルボーンとのカンファレンスリーグ第2戦に臨む。